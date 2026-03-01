Afganistán y el código talibán: la ley que permite golpear a una mujer

Para la activista feminista y educadora Sharon Pringle Félix, lo ocurrido en Afganistán es la cristalización de un sistema patriarcal llevado al extremo. 'Desde las distintas corrientes feministas, quienes investigamos los asuntos concernientes al bienestar de las mujeres, vamos alertando de los retrocesos históricos que estamos sufriendo las mujeres en distintos ámbitos de la vida, por ejemplo las brechas de género, la acentuación de políticas que nos excluyen del desarrollo humano y peor aún, su incumplimiento, como en el caso de Panamá, que aunque contamos con un sistema robusto de leyes, la desprotección es evidente, ahora con el intento de eliminar el Ministerio de la Mujer ', explica. 'Analizar uno y otro caso de forma aisladas nos descoloca de la responsabilidad de protección, porque puede que como país tengamos otras realidades, mas no estamos exentos de los retrocesos que viven muchas mujeres en otras partes del mundo, aún acá vemos relaciones con niñas, menores de edad embarazadas por adultos, violaciones sexuales a niñas y mujeres adultos, femicidios y acoso, nuestra realidad de habitar como mujer en cualquier esfera es un desafío', dice.nPara Pringle, este escenario constituye 'el peor de los retrocesos humanos, es desvaloriza la vida, porque la mujer es la cuidadora de la vida, una cuidadora no remunerada que sostiene la vida y debe asumir ser violentada', señala. El riesgo también está en pensar que se trata de una realidad distante