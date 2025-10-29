Alcaldía de San Miguelito decreta ley seca parcial durante las fiestas patrias

La Alcaldía de San Miguelito emitió el Decreto Alcaldicio No. DAL-011-25 para garantizar el orden y el respeto durante las próximas fiestas patrias.<b>Medida Clave: ley seca parcial</b>El artículo No. 1 del decreto prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía donde se inicia y termina el desfile de las fiestas patrias, específicamente los días 3, 4 y 28 de noviembre.La medida busca evitar que el consumo de alcohol obstaculice o desvirtúe el contenido y la solemnidad de estas celebraciones.<b>Sanciones por incumplimiento</b>El artículo No. 2 establece penalidades claras para quienes incumplan la disposición:<b>Sanción:</b> <i>Todo establecimiento y persona que sea sorprendida vendiendo o consumiendo bebidas alcohólicas en la ruta del desfile será sancionada.</i><b>Multa:</b><i>La multa varía desde $50 hasta $500, dependiendo de la gravedad de la falta.</i><i>Consecuencia Adicional: El incumplimiento conllevará el decomiso inmediato de la mercancía.</i><b>Cierre de oficinas municipales</b><i>Adicionalmente, el artículo No. 4 del decreto ordena el cierre de las oficinas municipales 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre, en observancia de las fechas de celebración nacional.</i>