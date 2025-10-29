Alcaldía de San Miguelito decreta ley seca parcial durante las fiestas patrias

La Alcaldía de San Miguelito emitió el Decreto Alcaldicio No. DAL-011-25 para garantizar el orden y el respeto durante las próximas fiestas patrias.

Medida Clave: ley seca parcial

El artículo No. 1 del decreto prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía donde se inicia y termina el desfile de las fiestas patrias, específicamente los días 3, 4 y 28 de noviembre.

La medida busca evitar que el consumo de alcohol obstaculice o desvirtúe el contenido y la solemnidad de estas celebraciones.

Sanciones por incumplimiento

El artículo No. 2 establece penalidades claras para quienes incumplan la disposición:

Sanción:

Todo establecimiento y persona que sea sorprendida vendiendo o consumiendo bebidas alcohólicas en la ruta del desfile será sancionada.

Multa:

La multa varía desde $50 hasta $500, dependiendo de la gravedad de la falta.

Consecuencia Adicional: El incumplimiento conllevará el decomiso inmediato de la mercancía.

Cierre de oficinas municipales

Adicionalmente, el artículo No. 4 del decreto ordena el cierre de las oficinas municipales 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre, en observancia de las fechas de celebración nacional.