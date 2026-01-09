Pensamientos en torno al patriota Dr. Carlos Iván Zúñiga Guardia en el centenario de su natalicio

La siguiente es una compilación de pensamientos publicado en ‘Testimonio de una Época, volumen I-IV y en Pensamientos y Estudios Jurídicos, Tomo I-II’.

“Carlos Iván Zúñiga es prestigio y honra de nuestro pueblo.”

Martina María Andrión, Panamá, (Escritora coclesana)

“Ha sido para mí una de mis más grandes satisfacciones el conocerle. Su talento, su instinto de político, su honestidad; todo le da, querido amigo, las condiciones para cumplir una vida fecunda para gloria de su patria. No trato de elogiarle, simplemente le transmito mi convicción y mi esperanza.”

Ramiro Prialé, México, 18 de febrero de 1955 (Peruano)

“Para mi compañero de luchas, camarada en ideales, amigo de siempre, Carlos Iván Zúñiga, brillante orador, parlamentario inteligente, con todo mi cariño y mis votos porque lleve el Partido al triunfo.”

Demetrio A. Porras, diciembre de 1966.

Fundador del Partido Socialista de Panamá

Fundador de la Escuela Libre de Derecho

Presidente de la Sala 2da de la Corte Suprema de Justicia.

“Un hombre que encarna a toda esa pléyade de insignes y distinguidos hombres que, a lo largo de su vida, constituyen un claro ejemplo de valores, dignidad e hidalguía.”

Ing. José Ramón Varela

Presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá. Año 2009

“Fue, sin duda, uno de los patriotas que con más eficacia comunicó la inspiración de la nacionalidad. Fue la conciencia social y civilista de nuestra Nación.”

I. Roberto Eisenmann, Jr.

Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Año 2009

“Su reciedumbre moral sólo equiparable a su fortaleza intelectual, fueron los pilares de su portentosa personalidad, que le permitieron con holgura irradiar sabiduría y autoridad.”

Dr. Leopoldo Santamaría (Médico)

“Zúñiga fue la figura cimera de una generación que hizo levantar la dignidad del pueblo panameño en sus momentos más difíciles. Siempre se mantuvo por encima de todas las pasiones rastreras, que sucumbían ante el soborno y el halago de las dictaduras. Zúñiga fue un intelectual de altísimos merecimientos; fue el gran educador que tuvo el país, el Rector Magnífico de la Universidad de Panamá, el mejor legislador de su tiempo, el gran periodista, el insobornable defensor de los derechos civiles, el campeón de la democracia en nuestro país”.

Juan B. Gómez (Periodista)

“El Dr. Carlos Iván Zúñiga Guardia fue ante todo un notable humanista. Poseedor de una vocación social inquebrantable, dedicó su vida y su verbo exquisito a luchar con estoicismo, sin más protección que la coraza incuestionable de su moralidad. Cual Quijote moderno se enfrentó a los molinos de viento cuyas aspas de injusticia, corrupción e ignominia siguen agitándose en detrimento de la nación panameña.”

Joaquín González J. (Escritor)

“Carlos Iván Zúñiga entendió, como Montesquieu, que la democracia no subsiste sin patriotismo ni virtud cívica... Hombre universal, de cultura renacentista y perspicacia superior, puso su inteligencia, su energía inagotable y su amor a la patria al servicio del bien común.”

Carlos Guevara Mann (Politólogo)

“Cuando el clamor popular hizo erupción, propuso la idea de los pañuelos blancos como símbolo de paz, de convivencia pacífica, de armonía entre los panameños... Y con pañuelos blancos enfrentamos armas y bombas lacrimógenas de la dictadura militar.”

Dr. Mauro J. Zúñiga (Médico)

“Nuestro país está en deuda con uno de sus más destacados hijos, el Dr. Carlos Iván Zúñiga Guardia. Que los educadores tomen nota de su vida y lucha ejemplares. Que su recuerdo y sus enseñanzas iluminen a nuestros políticos y, sobre todo, a la juventud, para que no vuelvan a cometer errores que nos cuesten cientos de muertos y desaparecidos, y quizás hasta otros veintiún años de dictadura.”

Partido Unión Patriótica

“Cuando uno repasa la vida de este gran hombre, que dio francamente gloria a nuestro país, en muchos campos de la vida, uno considera que Dios envía almas grandes para el bien de la sociedad como fue Carlos Iván Zúñiga Guardia y por eso todo el país lamenta su partida”.

Arzobispo de Panamá José Dimas Cedeño. 17 de noviembre de 2008.

(Evocación religiosa, Catedral Metropolitana de Panamá).

“Carlos Iván es un amigo consecuente y sincero. Esperamos verlo muy pronto liderizando vigoroso movimiento democrático en la Patria de su angustia y su amor”.

Carlos Andrés Pérez

Caracas, 26 de mayo de 1970. (Presidente de Venezuela 1974-79/1989-93).

“Desde todas las tribunas que ocupó a lo largo de su vida, Carlos Iván Zúñiga Guardia dictó clases de nacionalismo y como estadista enseñó a los panameños a dar lo mejor de nosotros por los más altos intereses de la patria”.

Declaración Conjunta de los Expresidentes Mireya Moscoso, Ernesto Pérez Balladares y Guillermo Endara Galimany. Noviembre 14 de 2008.

“Carlos Iván Zúñiga destacado penalista y sempiterno luchador por los ideales democráticos.”

Dr. Lino Rodríguez Arias Bustamante. (Jurista español. 12-01-1979).

“Carlos Iván, ciudadano de Indo América y del mundo. Lo recordamos como el periodista y el maestro, el político y el revolucionario cuya profunda vocación social lo hizo digno de figurar entre los adalides de la lucha por la democracia y la justicia social que protagonizó”.

Armando Villanueva del Campo. 2010

Presidente del Concejo de Ministros, Presidente del Senado, y de la Cámara de Diputados del Perú.

“El Dr. Carlos Iván Zúñiga, especializado en Derecho Penal, ha demostrado una preocupación permanente por los problemas del país. Ha sido un destacado dirigente sindical y político y catedrático de la Facultad. Pero debo destacar que siempre estuvo atento a los problemas de la Universidad y de la Facultad. Con relación a esta última es preciso que deje expresa constancia de su interés en obtener las partidas necesarias para la construcción de los nuevos edificios de la misma, por los cuales yo había venido luchando, las que felizmente consiguió, y permitieron que la facultad tuviese por primera vez su propio edificio, inaugurado el 9 de octubre de 1970. Por ello cuando el Dr. Zúñiga concluyó su labor como diputado estimé conveniente que la Facultad le hiciese un reconocimiento público...”

Dulio Arroyo Camacho

Jurista, Ex Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá

“Para el Dr. Carlos Iván Zúñiga unas palabras de recordación y reconocimiento por sus esfuerzos, por lograr un derecho que garantice la libertad y la justicia en nuestro país. En ningún momento dudó en realizar esfuerzos históricos para el desarrollo del Derecho en Panamá.”

Harley J. Mitchel. 29 de noviembre 2008.

(Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia)

“Carlos Iván Zúñiga fue un tenaz defensor de las libertades públicas durante toda su vida, un destacado miembro del foro nacional, quien asumió siempre la defensa penal y social de los sectores más humildes de la sociedad panameña”.

17 de noviembre de 2008

Resolución firmada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

“Carlos Iván Zúñiga, un compatriota insigne, un catedrático excepcional y un profesional intachable”.

Martin Torrijos Espino. 17 de noviembre de 2008

(Expresidente de Panamá.)

“Carlos Iván Zúñiga es un distinguido abogado, intelectual y político de quien se esperan grandes realizaciones”

Dr. Jorge Fábrega. (Jurista panameño). 1960

“Fue un ferviente enamorado de la libertad y de la democracia y ya en los últimos artículos clama el pueblo panameño luchar porque jamás vivamos nuevamente una dictadura como la vivimos en el pasado y que tanto que daño causara a la vida del país”.

Santander Tristán Medina. 22 de noviembre 2008

(Educador)

“Carlos Iván Zúñiga, condiscípulo en Bolívar y compatriota en Istmania, al que le tengo alta estimación por su promisoria personalidad”.

Juan José Arévalo. Santiago de Chile /sep. 1956

(Educador y escritor Presidente de Guatemala 1945-51)

“Carlos Iván Zúñiga tiene brillantes cualidades como alumno, disciplina, hábitos de trabajo, vocación y honestidad como trabajador intelectual”.

Manuel G. Abastos. Lima, 25 Octubre de 1957

(Reconocido penalista y catedrático peruano. Decano del Colegio de Abogados de Lima en 1957).

“El Dr. Carlos Iván Zúñiga, uno de los cerebros cimeros de la República”.

Dr. José Isaac Fábrega 23/08/1969

(Destacado jurista y político panameño, candidato a la República en 1948).

“Con motivo de mi primera visita a Panamá, rindo un sincero homenaje de admiración y afecto al distinguido penalista, Dr. Carlos Iván Zúñiga”.

Guillermo Uribe Cualla, agosto 2 de 1968

(Penalista colombiano)

“Un patriota digno de ser honrado para la posteridad por su contribución a la conciencia del deber, del bien, del honor y de la verdad; un compatriota que soñó y actuó para que, en Panamá, algún día, todos sus habitantes vivamos reconciliados con nuestra historia, satisfechos de nuestro presente y entusiasmados con el futuro”

Jorge E. Illueca. 23 de noviembre 2008

(Jurista y Expresidente de la República de Panamá, y expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas).

“Carlos Iván Zúñiga, intelectual panameño que tiene nuestra estimación y amistad.”

Rómulo Bethancourt, San José, agosto de 1952

(Presidente de Venezuela 1945- 48 y 1959 - 64)

”Admiramos siempre la capacidad de Carlos Iván. Fue claro, decidido y un apasionado de las luchas por las reivindicaciones sociales. Fue un auténtico líder de quienes compartían su sabiduría”.

Manuel Ramón Guerra. 20 de noviembre de 2008

(Periodista)

“La lucidez de su cerebro, cual destellos luminosos, llenó de luz el recinto de la Asamblea Nacional de Panamá, lo mismo que el aula y el claustro universitario, los círculos políticos, las columnas de los periódicos y revistas. Alcanzó merecida fama como orador magnífico, cuya voz de oro resonó con los más grandes acentos de la elocuencia humana.”

Paulino Romero. 16 de noviembre 2008

(Pedagogo y Diplomático panameño)

“Vivió algunos de los momentos más agitados de nuestra historia y lo hizo con coraje en la lucha, pero siempre con gallardía hacia sus adversarios. Su liderazgo político estuvo marcado por su nacionalismo firme y claro con respecto al Convenio del Canal Ístmico de 1903, por su trabajo legislativo a favor del mundo obrero y por su defensa de la democracia autentica”

Ricardo Arias Calderón. 20 de noviembre 2008

(Filósofo y vicepresidente de la República)

“No puedo decir si hubo diputados mejores antes que él, pero afirmo, bajo la gravedad del juramento, que, para mi gusto, nadie logró superarlo hasta la fecha de su muerte. Había que oírlo hablar recordando una gesta patriótica, analizando un incidente político o debatiendo un proyecto de Ley”.

Víctor Collado. 20 de noviembre 2008

(Abogado y viceministro de Estado)

“Probo, capaz, veraz, recto y vertical, ajeno al odio, recio como el roble, incorruptible e inclaudicable, por donde quiera que fué dejó huella luminosa y ejemplar de justicia y patriotismo difíciles de valorar en su justa dimensión”.

Guillermo Márquez Briceño. 20 de noviembre de 2008

(Destacado jurista y periodista panameño)

“Un panameño ejemplar, un gran patricio, una raza casi extinta de seres humanos excepcionales. Una persona que mereció dirigir los destinos de este país como pocos lo han merecido en los últimos cuarenta años. Honremos su memoria siguiendo sus pasos”.

José Blandón Figueroa. 17 de noviembre 2008.

(Ex-Diputado de la República y Alcalde de Panamá)