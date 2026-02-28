Puerto de Balboa registra más de 3,900 movimientos tras transición a APM

APM Terminals en Panamá reveló la tarde de este sábado 28 de febrero que avanza hacia una fase de estabilización operativa en el puerto de Balboa, el cual operó hasta este 23 de febrero Panama Ports Compay, filial de CK Hutchison.

El 23 de febrero tras la publicación en la Gaceta Oficial entró en vigor el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia del contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company.

APM, que opera el puerto de Balboa luego que el Consejo de Gabinete aprobaron un contrato temporal de 18 meses, informó que la operación en el puerto entró en una etapa de escalabilidad, tras completar el 100% de la capacitación del personal en el nuevo sistema operativo y culminar el proceso de sustitución patronal de todos los colaboradores, bajo la supervisión de la Autoridad Marítima de Panamá y en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

De acuerdo con lo aprobado, el contrato con APMT Panamá, S. A. establece un monto de $26,100,000 de dólares en concepto de contraprestación económica por la operación del puerto de Balboa.

En tanto, el acuerdo con TIL Panamá, S. A. fija una contraprestación de $15,800,000 de dólares por la administración del puerto de Cristóbal, en la provincia de Colón. Ambos puertos se encuentran en las entradas al Canal de Panamá.

En términos de movimiento de carga, la terminal ha realizado más de 3,900 movimientos en cinco buques portacontenedores, reflejando una recuperación progresiva de la actividad marítima.

En paralelo, por la puerta terrestre se han registrado más de 900 movimientos de camiones, entre exportaciones, importaciones y recepción de contenedores vacíos, lo que evidencia la reactivación del flujo logístico integral.

Además del manejo de contenedores, se mantiene el despacho de carga por ferrocarril, la atención a buques de carga general y la entrega de vehículos destinados al mercado local, lo que contribuye a preservar la dinámica multimodal del complejo portuario.

La empresa también confirmó que concluyó el inventario de activos de la terminal, como parte del proceso de transición y ordenamiento operativo.

A nivel global, APM Terminals —división independiente de A.P. Moller-Maersk— opera en más de 60 ubicaciones estratégicas en 35 países y emplea a cerca de 20,000 personas.

En 2025 gestionó más de 27,000 buques y registró 25.8 millones de movimientos anuales en sus terminales hub y gateway, consolidándose como uno de los principales operadores portuarios del mundo.