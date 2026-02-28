Renuncia el viceministro de Desarrollo Agropecuario Francisco Ameglio

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Francisco Ameglio, presentó su renuncia al cargo por motivos personales, efectiva desde el 27 de febrero, según confirmación oficial.

Ameglio ocupó el cargo desde el 2 de julio de 2024, cuando asumió la administración del presidente de la República, José Raúl Mulino. Durante su gestión en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), participó en la coordinación de políticas dirigidas al fortalecimiento del sector agropecuario y al acompañamiento técnico a productores a nivel nacional.

Políticamente, Ameglio ocupa la vicepresidencia del partido oficialista Realizando Metas.

De forma paralela, también presentó su renuncia Félix Martínez Araúz, quien se desempeñaba como director ejecutivo de la regional del MIDA en Chiriquí (MIDA R1). Ambas dimisiones ya están confirmadas por fuentes oficiales.

En contraste, existe un rumor sobre la posible dimisión de José Pablo Ramos, gerente general de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A., entidad conocida como Merca Panamá. Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre este caso y se espera un pronunciamiento para el lunes.

Ramos ejerció como director general de la Lotería Nacional de Beneficencia entre 2009 y 2012, periodo durante el cual lideró la administración de esa institución estatal.

Las autoridades no han informado, por ahora, quiénes asumirán las vacantes dejadas en el Viceministerio de Desarrollo Agropecuario ni en la dirección regional del MIDA. Se prevé que el Ejecutivo anuncie en los próximos días los respectivos reemplazos para garantizar la continuidad de la gestión institucional en el sector agropecuario.