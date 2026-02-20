José Villarreal es designado como el nuevo director encargado del IDIAP

El presidente de la República José Raúl Mulino designó a un nuevo director general encargado del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), en medio de un contexto donde varias entidades estatales operan con autoridades interinas.

Mediante el Decreto N.° 29 del 20 de febrero de 2026, se oficializó el nombramiento de José Ezequiel Villarreal Núñez como director general encargado de la institución, mientras se realiza la designación del titular permanente del cargo. La medida deja sin efecto el Decreto N.° 65 del 1 de abril de 2025 y comenzará a regir a partir de la toma de posesión del funcionario.

El IDIAP es la entidad responsable de la investigación e innovación tecnológica en el sector agropecuario del país, por lo que su dirección resulta clave para el desarrollo de políticas científicas y productivas en el ámbito rural.

Esta designación se suma a una lista creciente de instituciones públicas que actualmente funcionan bajo la figura de encargados.

En el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), tras la renuncia de su gerente Roberto Barría, el subgerente Francisco Mejía se mantiene como gerente encargado desde hace aproximadamente ocho meses, sin que hasta el momento se haya anunciado un nombramiento definitivo.

Una situación similar ocurre en la Lotería Nacional de Beneficencia, donde Saquina Jaramillo presentó su renuncia el pasado 19 de enero. Desde entonces, Marcela Hernández, quien se desempeñaba como subdirectora, asumió como directora general encargada.

En contraste, la Agencia Panameña de Alimentos (APA) registró una transición más expedita. Tras la renuncia de Alberto Paz-Rodríguez, efectiva el 26 de septiembre de 2025, la Asamblea Nacional ratificó el 20 de octubre a Nicolás Augusto Batista Palacios como nuevo director, concretando el proceso en menos de un mes.