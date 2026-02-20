Alcaldía de Arraiján denuncia cierre de vías en Panamá Pacífico sin coordinación municipal

La Alcaldía de Arraiján manifestó su rechazo <b>'enérgico' </b>al cierre de vías públicas en el sector de Panamá Pacífico, señalando que la medida <b>fue ejecutada sin coordinación con la administración municipal.</b>A través de un comunicado oficial, la alcaldesa <a href="/tag/-/meta/stefany-penalba">Stefany Peñalba</a> expresó que esta acción afecta diariamente la movilidad de los residentes del distrito, deteriora la calidad de vida de las familias arraijaneñas y perjudica la actividad económica de la región.La administración municipal recordó que el derecho al libre tránsito está protegido por <b>la Constitución y por los instrumentos internacionales suscritos por el país</b>, por lo que cualquier restricción debe contar con respaldo legal y procedimientos transparentes.Asimismo, exigió a las autoridades responsables restablecer el acceso, coordinar con la Alcaldía y adoptar soluciones que garanticen la circulación segura y el bienestar colectivo.Peñalba reiteró su compromiso de defender los derechos de la comunidad y de velar porque el interés público prevalezca sobre decisiones unilaterales.