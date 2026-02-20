Alcaldía de Arraiján denuncia cierre de vías en Panamá Pacífico sin coordinación municipal

La Alcaldía de Arraiján manifestó su rechazo “enérgico” al cierre de vías públicas en el sector de Panamá Pacífico, señalando que la medida fue ejecutada sin coordinación con la administración municipal.

A través de un comunicado oficial, la alcaldesa Stefany Peñalba expresó que esta acción afecta diariamente la movilidad de los residentes del distrito, deteriora la calidad de vida de las familias arraijaneñas y perjudica la actividad económica de la región.

La administración municipal recordó que el derecho al libre tránsito está protegido por la Constitución y por los instrumentos internacionales suscritos por el país, por lo que cualquier restricción debe contar con respaldo legal y procedimientos transparentes.

Asimismo, exigió a las autoridades responsables restablecer el acceso, coordinar con la Alcaldía y adoptar soluciones que garanticen la circulación segura y el bienestar colectivo.

Peñalba reiteró su compromiso de defender los derechos de la comunidad y de velar porque el interés público prevalezca sobre decisiones unilaterales.