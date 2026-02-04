Cancillería defiende fallo judicial sobre concesión portuaria y reafirma neutralidad del Canal

La Cancillería de Panamá afirmó que el país mantiene un compromiso inequívoco con el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto a sus instituciones democráticas, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia relacionada con una concesión portuaria. El pronunciamiento subraya que el fallo constituye un acto soberano del Órgano Judicial, adoptado conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico panameño, sin motivaciones políticas ni geopolíticas. De acuerdo con el comunicado oficial, la determinación judicial fue el resultado del análisis de una controversia legal específica y debe entenderse exclusivamente dentro del marco jurídico correspondiente. En ese sentido, el Gobierno reiteró su respeto pleno a la independencia de los poderes del Estado y exhortó a actores nacionales e internacionales a observar el mismo estándar cuando empresas panameñas o nacionales enfrentan procesos judiciales en otras jurisdicciones soberanas.

Respeto institucional y resolución dentro del marco legal

La Cancillería enfatizó que cualquier controversia vinculada a contratos o concesiones debe resolverse exclusivamente por las vías legales, como garantía de transparencia, legalidad y defensa del interés público. El comunicado recalca que el respeto a las decisiones judiciales es un pilar esencial del funcionamiento democrático y de la seguridad jurídica del país. En ese contexto, el Ejecutivo recordó que Panamá espera un trato recíproco en el ámbito internacional, conforme a principios aceptados cuando empresas de cualquier nacionalidad son sometidas a revisión judicial fuera de sus países de origen.

Neutralidad del Canal y política exterior