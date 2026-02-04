  1. Inicio
Cancillería defiende fallo judicial sobre concesión portuaria y reafirma neutralidad del Canal

El Gobierno reiteró que la neutralidad del Canal de Panamá está protegida por tratados internacionales y la Constitución. AFP
Por
Darine Waked
  • 04/02/2026 13:14
El Ejecutivo sostuvo que la resolución fue jurídica y soberana, pidió respeto internacional a las instituciones y reiteró su política exterior basada en legalidad, transparencia y normas multilaterales

La Cancillería de Panamá afirmó que el país mantiene un compromiso inequívoco con el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto a sus instituciones democráticas, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia relacionada con una concesión portuaria. El pronunciamiento subraya que el fallo constituye un acto soberano del Órgano Judicial, adoptado conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico panameño, sin motivaciones políticas ni geopolíticas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la determinación judicial fue el resultado del análisis de una controversia legal específica y debe entenderse exclusivamente dentro del marco jurídico correspondiente. En ese sentido, el Gobierno reiteró su respeto pleno a la independencia de los poderes del Estado y exhortó a actores nacionales e internacionales a observar el mismo estándar cuando empresas panameñas o nacionales enfrentan procesos judiciales en otras jurisdicciones soberanas.

Respeto institucional y resolución dentro del marco legal

La Cancillería enfatizó que cualquier controversia vinculada a contratos o concesiones debe resolverse exclusivamente por las vías legales, como garantía de transparencia, legalidad y defensa del interés público. El comunicado recalca que el respeto a las decisiones judiciales es un pilar esencial del funcionamiento democrático y de la seguridad jurídica del país.

En ese contexto, el Ejecutivo recordó que Panamá espera un trato recíproco en el ámbito internacional, conforme a principios aceptados cuando empresas de cualquier nacionalidad son sometidas a revisión judicial fuera de sus países de origen.

Neutralidad del Canal y política exterior

El Gobierno panameño reiteró que la neutralidad del Canal de Panamá es un principio fundamental protegido por el derecho internacional, el tratado de neutralidad y la Constitución. Su resguardo —precisó— incluye la protección del interés público y la administración transparente de activos estratégicos vinculados a la operación de la vía interoceánica, en beneficio tanto del país como de la comunidad global.

Asimismo, Panamá reafirmó que su política exterior se rige por el respeto mutuo, la no injerencia en asuntos internos y la convivencia pacífica entre naciones, manteniéndose como un actor responsable y confiable dentro de un orden económico y comercial internacional abierto y regido por normas.

El comunicado concluye señalando que la República de Panamá continuará defendiendo sus instituciones, su soberanía jurídica y el carácter neutral e internacional del Canal de Panamá, en beneficio del pueblo panameño y de los usuarios globales de esta vía estratégica.

