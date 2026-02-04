Cancillería defiende fallo judicial sobre concesión portuaria y reafirma neutralidad del Canal

El Gobierno panameño reiteró que la <b>neutralidad del Canal de Panamá</b> es un <b>principio fundamental</b> protegido por el derecho internacional, el tratado de neutralidad y la Constitución. Su resguardo —precisó— incluye la protección del interés público y la administración transparente de <b>activos estratégicos</b> vinculados a la operación de la vía interoceánica, en beneficio tanto del país como de la comunidad global.Asimismo, Panamá reafirmó que su <b>política exterior</b> se rige por el <b>respeto mutuo</b>, la <b>no injerencia</b> en asuntos internos y la <b>convivencia pacífica entre naciones</b>, manteniéndose como un actor <b>responsable y confiable</b> dentro de un orden económico y comercial internacional <b>abierto y regido por normas</b>.El comunicado concluye señalando que la República de Panamá continuará defendiendo sus <b>instituciones</b>, su <b>soberanía jurídica</b> y el <b>carácter neutral e internacional</b> del <b>Canal de Panamá</b>, en beneficio del pueblo panameño y de los usuarios globales de esta vía estratégica.