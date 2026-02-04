Juicio Odebrecht: se incorpora testimonios clave sobre exministro Papadimitriu y un peritaje es descartado

La sesión de este miércoles por el <b><a href="/tag/-/meta/caso-odebrecht">caso Odebrecht</a></b> continuó con la presentación de nuevos testimonios que aportaron elementos relevantes sobre el entorno empresarial y financiero de figuras vinculadas al proceso, mientras una de las defensas desistió del desahogo de una prueba pericial previamente anunciada.La <b>tercera prueba testimonial</b> del día estuvo a cargo de <b>Elberto Rubio Yates</b>, aducido por la defensa del exministro de la presidencia, <b><a href="/tag/-/meta/demetrio-papadimitriu">Demetrio Papadimitriu</a></b>. Rubio Yates declaró haber laborado durante cinco años en el <b>grupo empresarial Papadimitriu</b>, desempeñándose en labores de coordinación y supervisión.Además, explicó que el grupo se dedicaba inicialmente a la <b>exportación marítima y venta local de mercancías</b>, pero que con el tiempo el negocio familiar amplió sus operaciones hacia la <b>producción y comercialización de arena</b>, llegando incluso a establecer su <b>propio astillero</b>. Según el testigo, la empresa <b>Construcciones del Oeste</b> fue consolidando su cartera de clientes de manera progresiva desde el inicio de sus operaciones, bajo la dirección de <b>Diamantis Papadimitriu</b>.Durante la jornada, la defensa del exministro también <b>desistió formalmente del desahogo del perito Luis Enrique de Gracia Moreno</b>, decisión que quedó registrada en actas como parte de los ajustes procesales realizados en audiencia.Posteriormente, el tribunal escuchó la <b>quinta prueba testimonial</b>, correspondiente a <b>Lía Lasso de Chiari</b>, licenciada en Banca y actualmente jubilada, quien indicó que su último cargo fue en <b>Tower Bank</b>.Lasso de Chiari declaró que <b>Diamantis Papadimitriu y María Bagatelas</b> figuraban como <b>titulares de cuentas bancarias</b> en dicha entidad y que ambos mantuvieron una <b>relación como clientes por más de 30 años</b>, información que fue incorporada al expediente judicial como parte del análisis de los vínculos financieros examinados en el proceso en relación al exministro de la presidencia.