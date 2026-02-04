  1. Inicio
Juicio Odebrecht: se incorpora testimonios clave sobre exministro Papadimitriu y un peritaje es descartado

La audiencia aportó contexto sobre la evolución de empresas y relaciones bancarias relacionadas al exministro Demetrio Papadimitriu evaluadas por el tribunal.
Por
Adriana Berna
  • 04/02/2026 13:52
Los testimonios del día abordaron la estructura y expansión de negocios del grupo Papadimitriu, así como relaciones bancarias de larga data, mientras la defensa desistió de una prueba pericial.

La sesión de este miércoles por el caso Odebrecht continuó con la presentación de nuevos testimonios que aportaron elementos relevantes sobre el entorno empresarial y financiero de figuras vinculadas al proceso, mientras una de las defensas desistió del desahogo de una prueba pericial previamente anunciada.

La tercera prueba testimonial del día estuvo a cargo de Elberto Rubio Yates, aducido por la defensa del exministro de la presidencia, Demetrio Papadimitriu.

Rubio Yates declaró haber laborado durante cinco años en el grupo empresarial Papadimitriu, desempeñándose en labores de coordinación y supervisión.

Además, explicó que el grupo se dedicaba inicialmente a la exportación marítima y venta local de mercancías, pero que con el tiempo el negocio familiar amplió sus operaciones hacia la producción y comercialización de arena, llegando incluso a establecer su propio astillero.

Según el testigo, la empresa Construcciones del Oeste fue consolidando su cartera de clientes de manera progresiva desde el inicio de sus operaciones, bajo la dirección de Diamantis Papadimitriu.

Durante la jornada, la defensa del exministro también desistió formalmente del desahogo del perito Luis Enrique de Gracia Moreno, decisión que quedó registrada en actas como parte de los ajustes procesales realizados en audiencia.

Posteriormente, el tribunal escuchó la quinta prueba testimonial, correspondiente a Lía Lasso de Chiari, licenciada en Banca y actualmente jubilada, quien indicó que su último cargo fue en Tower Bank.

Lasso de Chiari declaró que Diamantis Papadimitriu y María Bagatelas figuraban como titulares de cuentas bancarias en dicha entidad y que ambos mantuvieron una relación como clientes por más de 30 años, información que fue incorporada al expediente judicial como parte del análisis de los vínculos financieros examinados en el proceso en relación al exministro de la presidencia.

