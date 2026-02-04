Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, capturado en Venezuela: qué se sabe y qué implica

Nacido en <b>Barranquilla el 21 de diciembre de 1971</b>, Saab se integró desde inicios de la década de 2000 a vínculos comerciales y diplomáticos con Venezuela. En 2018 fue designado por Caracas como <b>'enviado especial'</b> y, según reportes periodísticos, facilitó acuerdos con empresas de distintos países para suministrar productos bajo programas sociales impulsados por el chavismo.Su notoriedad creció cuando fue detenido en <b>Cabo Verde en 2020</b> durante una escala de vuelo y posteriormente <b>extraditado a Estados Unidos</b> para enfrentar cargos de lavado de dinero, acusaciones que lo vinculan con un esquema en que habría movido <b>cientos de millones de dólares</b> a través de cuentas en diversas jurisdicciones y se enriqueció mediante contratos vinculados al Gobierno venezolano.Aunque Saab estuvo encarcelado en Estados Unidos desde <b>octubre de 2021 hasta diciembre de 2023</b>, fue liberado gracias a un <b>indulto presidencial firmado por el entonces presidente Joe Biden</b>, como parte de un acuerdo de <b>intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas</b>, que incluyó la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.