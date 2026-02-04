Fracasa revocatoria contra alcalde del distrito de Panamá

El proceso de revocatoria de mandato presentado contra el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi Matalon, no logró reunir el número de firmas exigido por la normativa electoral, al concluir el plazo establecido por el Tribunal Electoral.

De acuerdo con los datos oficiales, la iniciativa, promovida por el ciudadano José Clemente Guardia Bernal, obtuvo 66 firmas válidas, de un total de 217,322 requeridas para cumplir con el 30% del padrón electoral, umbral necesario para que el proceso de revocatoria pudiera avanzar.

El Tribunal Electoral había autorizado un período de 120 días calendario para la recolección de firmas, el cual concluyó sin que se alcanzara la cantidad mínima exigida por la ley, por lo que el trámite quedó sin efecto.