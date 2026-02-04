  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Fracasa revocatoria contra alcalde del distrito de Panamá

Alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi Matalon.
Alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi Matalon. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 04/02/2026 14:58
La iniciativa reunió 66 firmas válidas de las 217,322 requeridas, tras concluir el plazo de 120 días fijado por el Tribunal Electoral

El proceso de revocatoria de mandato presentado contra el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi Matalon, no logró reunir el número de firmas exigido por la normativa electoral, al concluir el plazo establecido por el Tribunal Electoral.

De acuerdo con los datos oficiales, la iniciativa, promovida por el ciudadano José Clemente Guardia Bernal, obtuvo 66 firmas válidas, de un total de 217,322 requeridas para cumplir con el 30% del padrón electoral, umbral necesario para que el proceso de revocatoria pudiera avanzar.

El Tribunal Electoral había autorizado un período de 120 días calendario para la recolección de firmas, el cual concluyó sin que se alcanzara la cantidad mínima exigida por la ley, por lo que el trámite quedó sin efecto.

Inicio del proceso

La Dirección Regional de Organización Electoral de Panamá Centro anunció el 7 de octubre de 2025, mediante publicación en el Boletín Electoral, el inicio formal del proceso de recolección de firmas para la revocatoria del alcalde del distrito capital.

El procedimiento se tramitó conforme a lo establecido en los decretos 49 de 2020 y 8 de 2025, que regulan la revocatoria de mandato por iniciativa popular.

El período de recolección se inició el miércoles 8 de octubre de 2025 y se extendió hasta el 4 de febrero de 2026, completando los 120 días calendario previstos en la normativa.

Según el Boletín Electoral, para que la revocatoria fuera procedente, los promotores debían reunir el respaldo del 30% de los electores inscritos en el distrito de Panamá, lo que equivalía a 217,322 firmas, de un padrón de 724,406 electores registrados en 2024.

VIDEOS

El anuncio de amnistía como primer paso para una eventual transición política en Venezuela
Personas sostienen carteles durante una manifestación convocada por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo la libertad de los presos políticos, este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Personas sostienen carteles durante una manifestación convocada por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo la libertad de los presos políticos, este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez ( MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE )

Activistas, familiares de detenidos, excarcelados y dirigentes opositores han exigido la aprobación rápida de esta legislación, mientras que varias ONG...

Delcy Rodríguez dice que Venezuela está en “calma” a un mes del ataque de EE.UU.
AME1742. CARACAS (VENEZUELA), 03/02/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este martes, en Caracas (venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME1742. CARACAS (VENEZUELA), 03/02/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este martes, en Caracas (venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Palacio de Miraflores / EFE )

”El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la...

Centroamérica enfrenta un extraordinario frente frío con temperaturas de hasta 2 grados
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura ( Rodrigo Sura / EFE )

Desde Guatemala hasta Panamá se mantienen avisos por fuertes ciclos de viento de unos 40 kilómetros por hora, con posibles desprendimientos de techos,...

Lo Nuevo