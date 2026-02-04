Tercer pago del Pase-U 2025: lugares para retirar cheques este jueves 5 de febrero

Entre los centros de pago del jueves 5 de febrero se encuentran:<b>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COLÓN</b>-CEBG Río Rita-Escuela Nueva Providencia-Efraín Tejada Urriola-CEBG Río Gatún-CEBG Quebrada Ancha-Escuela Quebrada Bonita-CE Bilingüe Casita de Aby-Escuela Alto Divisa-Escuela Peñas Blancas-CEBG Elisa Viuda de Garrido-CEBG El Jiral-Escuela La Coclesana-Escuela de Pueblo Grande-CEBG Salamanca-Escuela Daniel Centeno-Escuela Boquerón Abajo-Escuela Boquerón Arriba-Escuela Santa Librada-Escuela Santo Domingo-Escuela Nuevo Paraíso-Escuela Villa Santa Cruz-CEBG Dr. Augusto Samuel Boyd-Centro Evangélico Cuadrangular Bethel-Colegio Secundario de Gatuncillo-Escuela de Gatuncillo-CEBG Desmond Byam-Escuela Nuevo Vigia-Colegio Adventista el 20-Escuela Mis Primeros Pasos-Escuela Enrique Santos-Escuela Nuevo San Juan-Escuela Palenque (carretera)-Escuela Santa Rosa #1-Escuela Aguas claras #1<b>AGENCIA REGIONAL DE SONÁ</b>-IPT Las Palmas-Escuela José A. Ruíz-Escuela Lolá GanadEera-Escuela Amelia De Machuca-Escuela Campana-Escuela Guabo-Escuela Puerto Vidal-Escuela Peña Blanca-Escuela La Arena-CEBG Zapotillo<b>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VERAGUAS</b>-CEBG Pedro Arrocha Graell-CEBG San José No.2-Escuela Rogelio E. Nurse-IPT Jesús Gallego-Colegio Secundario Agroforestal de Calobre-Casa del Pueblo-PC El Espinal-CEBG Manuel S. Vásquez-Escuela Santiago Fernández García-CEBG Chitra-IPT César A. Clavel Méndez-Escuela José de la C. Mérida-CEBG Los VallesPara conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la<b> </b><u><b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/" target="_blank">página web del Ifarhu.</a></b></u>