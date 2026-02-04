  1. Inicio
Tercer pago del Pase-U 2025: lugares para retirar cheques este jueves 5 de febrero

Estudiantes de Colón y Veraguas reciben tercer pago del PASE-U 2025.
Estudiantes de Colón y Veraguas reciben tercer pago del PASE-U 2025. Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/02/2026 15:52
Avanza el tercer pago del Pase-U en Colón y Veraguas; mientras que en Guna Yala estará suspendido.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa este jueves 5 de febrero con el tercer pago del PASE-U 2025 a estudiantes de primaria, premedia y media en las provincias de Colón y Veraguas, luego de que la entidad informara que los pagos en la comarca Guna Yala fueron suspendidos debido a las condiciones climáticas adversas.

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

Cédula del estudiante
Cédula del representante legal
Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

Ifarhu detalla los centros de pago disponibles este jueves 5 de febrero

Entre los centros de pago del jueves 5 de febrero se encuentran:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COLÓN

-CEBG Río Rita

-Escuela Nueva Providencia

-Efraín Tejada Urriola

-CEBG Río Gatún

-CEBG Quebrada Ancha

-Escuela Quebrada Bonita

-CE Bilingüe Casita de Aby

-Escuela Alto Divisa

-Escuela Peñas Blancas

-CEBG Elisa Viuda de Garrido

-CEBG El Jiral

-Escuela La Coclesana

-Escuela de Pueblo Grande

-CEBG Salamanca

-Escuela Daniel Centeno

-Escuela Boquerón Abajo

-Escuela Boquerón Arriba

-Escuela Santa Librada

-Escuela Santo Domingo

-Escuela Nuevo Paraíso

-Escuela Villa Santa Cruz

-CEBG Dr. Augusto Samuel Boyd

-Centro Evangélico Cuadrangular Bethel

-Colegio Secundario de Gatuncillo

-Escuela de Gatuncillo

-CEBG Desmond Byam

-Escuela Nuevo Vigia

-Colegio Adventista el 20

-Escuela Mis Primeros Pasos

-Escuela Enrique Santos

-Escuela Nuevo San Juan

-Escuela Palenque (carretera)

-Escuela Santa Rosa #1

-Escuela Aguas claras #1

AGENCIA REGIONAL DE SONÁ

-IPT Las Palmas

-Escuela José A. Ruíz

-Escuela Lolá GanadEera

-Escuela Amelia De Machuca

-Escuela Campana

-Escuela Guabo

-Escuela Puerto Vidal

-Escuela Peña Blanca

-Escuela La Arena

-CEBG Zapotillo

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VERAGUAS

-CEBG Pedro Arrocha Graell

-CEBG San José No.2

-Escuela Rogelio E. Nurse

-IPT Jesús Gallego

-Colegio Secundario Agroforestal de Calobre

-Casa del Pueblo

-PC El Espinal

-CEBG Manuel S. Vásquez

-Escuela Santiago Fernández García

-CEBG Chitra

-IPT César A. Clavel Méndez

-Escuela José de la C. Mérida

-CEBG Los Valles

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

