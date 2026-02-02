Tercer pago del Pase-U 2025: conozca dónde se entregará cheques el 3 de febrero

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> informó que del <b>2 al 6 de febrero</b>, los estudiantes de las provincias de <b>Colón y Veraguas</b>, así como de la <b>comarca Guna Yala</b>, recibirán el <b>tercer pago del Pase-U 2025</b>.Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:Cédula del estudianteCédula del representante legalBoletín final con sello frescoEn caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una <b>carta de autorización</b>, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.