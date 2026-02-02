  1. Inicio
PANAMÁ

Tercer pago del Pase-U 2025: conozca dónde se entregará cheques el 3 de febrero

El Ifarhu entregará del 2 al 6 de febrero el tercer pago del Pase-U 2025 a estudiantes de Colón, Veraguas y Guna Yala.
El Ifarhu entregará del 2 al 6 de febrero el tercer pago del Pase-U 2025 a estudiantes de Colón, Veraguas y Guna Yala. Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/02/2026 14:12
Estudiantes deben presentar cédula y boletín para recibir el tercer pago del Pase-U 2025.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que del 2 al 6 de febrero, los estudiantes de las provincias de Colón y Veraguas, así como de la comarca Guna Yala, recibirán el tercer pago del Pase-U 2025.

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

Cédula del estudiante

Cédula del representante legal

Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

Ifarhu detalla los centros de pago disponibles este martes 3 de febrero

Entre los centros de pago del martes 3 de febrero se encuentran:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COLÓN

-Colegio Abel Bravo

-Escuela República de Sudáfrica

-Instituto Marina Mercante de Colón

-CEBG Simón Manuel Urbania

-Colegio La Salle de Margarita

-Centro Académico Palabra de vida

-Academia Internacional Árabe Panameña

-Colegio Internacional del Cariba

-CEBG Cristóbal Colón

-CEBG Altos de los Lagos

-Instituto Santa María de Belén

AGENCIA REGIONAL DE SONÁ

-CEBG Bolívar

-Escuela Rodeo Viejo

-IPT Río de Jesús

-Escuela Adolfo Herrera

-Casa Comunal de Río de Jesús

-Escuela La Trinidad

-Escuela Los Castillos de Río de Jesús

-Escuela Las Peñitas

-Escuela Cerro Gordo

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VERAGUAS

-Santiago Mall

-Colegio San Vicente de Paúl

-Escuela Agustín Pérez Colmenares

-Colegio Secundario La Peña

-Escuela Julio Daniel Ábrego

-Instituto Omar Torrijos Herrera

-Escuela Normal Juan D. Arosemena

-CEBG Belisario Villar

-Escuela Las Barreras

-Escuela Los Algarrobos

-Escuela El Embalsadero

-Escuela El Llanillo

-Instituto Urracá

-IPT Veraguas

-Casa Comunal El Espino

DIRECCIÓN COMARCAL DE GUNA YALA

-Carreto

-Anachucuna

-Armila

-La Miel

-Puerto Obaldía

-San Ignacio Tupile

-Ukupseni

-Soledad Mandinga

-Ailitupu

-Corbiski

-Nalunega

-Wichubwala

