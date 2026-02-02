Serie del Caribe 2026: Paolo Espino será el abridor de Panamá ante México

Los Federales de Chiriquí arrancan hoy, lunes 2 de febrero, su cuarta participación en la Serie del Caribe 2026, en Guadalajara, México.

En este grupo que nuevamente representan al béisbol panameño en el evento regional se mezcla la experiencia, de la mano de Paolo Espino, Christian Bethancourt o Luis Castillo y la juventud de un Ryan Burrowes, Pedro Catuy.

Todos han jugado en la Serie del Caribe de Mazatlán 2021, Venezuela 2023 y Miami 2024.

El técnico José Mayorga anunció como abridor esta noche a Paolo Espino, cuando a las 8 de la noche se enfrenten a México, Charcos de Jalisco.

Espino ya jugó esta competencia con República Dominicana en el 2019 con las Estrellas Orientales y en 2020 fue campeón con los Toros del Este.Para este lanzador derecho es especial, ya que por primera vez lanza con la camiseta de Panamá.

La edición número 68 del torneo inició el 1 de febrero en el Estadio Panamericano de Charros, de Zapopan, y se extenderá hasta el sábado 7 de febrero.

Después de Espino le sigue Jorge Garcia, quien va ante México, Tomateros de Culiacán, seguido de Abdiel Saldaña ante República Dominicana y Harold Araúz está programado para Puerto Rico.

Panamá tiene dos Serie del Caribe la de 1960 y 2019 con los Toros de Herrera.