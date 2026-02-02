Rueda de negocios regional proyecta más de $72 millones en acuerdos

La <b>Rueda de Negocios América Latina y el Caribe: Conexión al Mercado Global, organizada por el <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/caf-abrira-en-panama-su-nuevo-hub-regional-en-marzo-de-2027-AP19436107">Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) e</a>n la ciudad de Panamá,</b> cerró con <b>expectativas comerciales por $72,208,019</b>, de acuerdo con los resultados consolidados reportados por los compradores internacionales participantes.De ese total, <b>$2,646,800 correspondieron a negocios cerrados durante el evento</b>, mientras que el resto se proyecta concretar en distintos plazos, lo que posiciona a esta rueda como una de las plataformas empresariales más relevantes para la región.Según las estimaciones presentadas por los compradores, en los <b>próximos tres meses</b> podrían concretarse operaciones por <b>$9,114,970</b>; en un horizonte de <b>tres a seis meses</b>, por <b>$20,616,100</b>; y en un plazo de <b>más de seis meses</b>, por <b>$21,628,899 adicionales</b>, reflejando el alcance de los encadenamientos comerciales impulsados por el evento.Se trató de la <b>primera rueda de negocios entre países de América Latina y el Caribe</b>, realizada en el marco del <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/caf-pone-a-las-ideas-en-el-centro-del-crecimiento-economico-regional-AP19434895">Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 de CAF,</a></b> celebrada los días <b>29 y 30 de enero</b>.El encuentro reunió a <b>149 compradores de 34 países</b> y a <b>cerca de 270 exportadores de 20 naciones</b>, con representación de mercados como Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Italia, Japón, Corea del Sur, India, Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Paraguay y Bolivia, entre otros.'El éxito de esta rueda de negocios demuestra que América Latina y el Caribe tiene una oferta exportable competitiva y con capacidad de insertarse en los mercados globales. Este espacio se ha convertido en uno de los principales puntos de conexión empresarial de la región, generando nuevas oportunidades comerciales y fortaleciendo los encadenamientos productivos', afirmó <b>Sergio Díaz-Granados</b>, presidente ejecutivo de CAF.Durante los dos días de actividades se desarrollaron <b>más de 4,000 citas comerciales</b>, con un promedio de <b>más de 20 reuniones por empresario</b>, en encuentros uno a uno de <b>25 minutos</b>, bajo una agenda previamente programada, además de reuniones adicionales concertadas en sitio.Los sectores que registraron <b>mayor dinamismo</b> fueron los de <b>agroalimentos, manufacturas, Sistema Moda y servicios</b>, evidenciando la diversidad y el nivel de sofisticación de la oferta exportable de América Latina y el Caribe.