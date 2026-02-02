Nuevo director del IICA subraya el financiamiento como motor del cambio agrícola

El nuevo director del <b><a href="/tag/-/meta/iica-instituto-interamericano-de-cooperacion-para-la-agricultura">Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)</a></b>, el guyanés <b>Muhammad Ibrahim</b>, subrayó este jueves que el financiamiento es <b>un motor clave para que los productores de América Latina y el Carib</b>e puedan avanzar en los cambios necesarios para transformar los sistemas agroalimentarios.<i>'El financiamiento es un tema de mucha importancia. Se necesita dar más apoyo a los productores, para que puedan tener recursos para invertir en los cambios que necesitan'</i>, dijo a EFE Ibrahim, tras una ponencia en el <a href="/tag/-/meta/foro-de-davos-de-america-latina">Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe</a>, organizado por<a href="/tag/-/meta/caf-banco-de-desarrollo-de-america-latina"> CAF</a>, que se desarrolla en la capital panameña.Ibrahim, quien asumió el cargo el pasado 15 de enero por un período de cuatro años, indicó que el IICA trabaja en <b>32 países de la región</b> con el objetivo de apoyar en la <i>'transformación de sistemas agroalimentarios, empujando las buenas prácticas agrícolas con un enfoque de cadena de producción'</i>.<i><b>'El IICA trata de dar información y conocimiento de cómo eliminar los brechas de financiamiento y las barreras que existen entre los pequeños, medianos y grandes productores'</b></i>, manifestó.El funcionario resaltó la participación del <b>IICA</b> en el foro económico de la <b>CAF</b>, donde sostuvo este jueves una reunión con el presidente del multilateral, Sergio Díaz-Granados.En ese sentido, Ibrahim comentó que la presencia en el foro sirvió para abordar <i>'temas de mucha relevancia'</i> y mantener un <i>'diálogo cercano con los actores clave'</i>.En los encuentros con diversos actores, según el directivo, se trataron asuntos como el manejo de riesgos y la prevención de desastres en el Caribe, la seguridad alimentaria en Haití, la formación de capacidades en jóvenes y mujeres rurales, el acceso a semillas de calidad, la sanidad animal, así como los biocombustibles y bioinsumos.Subrayó que <b>la juventud rural es uno de los ejes estratégicos del organismo</b> para el desarrollo del sistema agroalimentario de la región.<i><b>'Los jóvenes tienen un rol importante, probablemente son los agroemprendedores para el futuro, es con ellos con los que el IICA ha comenzado a trabajar en el Caribe, América Central y en el cono sur'</b></i>, expresó.Añadió que, a través de los jóvenes agricultores, se están <i>'creando redes de cooperación'</i> y se les brinda capacitación en <i>'una agricultura moderna y una agricultura de precisión'</i>, en la cual se usa otras herramientas, como drones, agricultura digital o la inteligencia artificial.El director general del<b> IICA</b> también participó en una reunión encabezada por el presidente de Bolivia, <a href="/tag/-/meta/rodrigo-paz-pereira">Rodrigo Paz</a>, junto a ministros de su gabinete, en la que se analizaron oportunidades de inversión, comercio y acciones para fortalecer el sector agropecuario y la seguridad alimentaria.Asimismo, sostuvo reuniones con el secretario ejecutivo de la <b><a href="/tag/-/meta/olade-organizacion-latinoamericana-de-energia">Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)</a></b>, Andrés Rebolledo, para reforzar la cooperación en <b>la promoción de biocombustibles</b>; con el subdirector general de la <b><a href="/tag/-/meta/fao-org-de-naciones-unidas-para-alimentacion-y-agricultura">FAO para América Latina y el Caribe</a></b>, René Orellana; y con directores nacionales del <b><a href="/tag/-/meta/mida-ministerio-de-desarrollo-agropecuario">Ministerio de Desarrollo Agropecuario</a></b> de Panamá, así como representantes de la institucionalidad agropecuaria del país centroamericano y de los gremios del sector.