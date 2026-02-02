Línea 3 del Metro: culmina el primer tramo del túnel bajo el Canal de Panamá

La Línea 3 del Metro de Panamá alcanzó este lunes 2 de febrero, uno de sus hitos más importantes con la finalización del primer tramo del túnel soterrado bajo el Canal de Panamá, ejecutado por la tuneladora TBM Panamá, la primera máquina de su tipo en atravesar el subsuelo del Canal.

Durante el acto oficial en Balboa, el director del Metro de Panamá, César Pinzón, destacó que la tuneladora Panamá ha logrado hoy el 70% de su avance. “Hoy ustedes serán testigos que el Metro de Panamá y sus colaboradores culminarán el primer tramo del túnel de la Línea 3, alcanzando Panamá otro hito constructivo de trascendencia nacional”, señaló.

La tuneladora inició sus trabajos en septiembre de 2024 y, hasta la fecha, ha excavado 3.1 kilómetros de túnel. En el proceso se instalaron 1,560 anillos de concreto y se removieron más de 800 mil metros cúbicos de material, un volumen equivalente a unas 320 piscinas olímpicas.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, calificó la culminación de este primer tramo como un “orgullo nacional” y resaltó el papel de la mano de obra panameña en la ejecución de obras de alta complejidad. “Los panameños sabemos hacer cosas grandes. Desafiamos los límites y estamos a la vanguardia de la región”, afirmó, al tiempo que subrayó el impacto del proyecto en la calidad de vida de quienes residen en Panamá Oeste.

Mulino recordó que la obra ha generado más de 3,000 empleos directos y que, con las siguientes fases, la cifra podría alcanzar hasta 5,000 plazas laborales. “Este presidente no normaliza el tranque ni la pérdida de tiempo. Esto se resuelve con trabajo concreto y visión de país”, expresó.

Desde el punto de vista técnico, el director del proyecto, el ingeniero Carlos Cedeño, explicó que la tuneladora rompió un muro de concreto de 1.20 metros de espesor para completar este tramo, utilizando los anillos previamente instalados como punto de impulso. “En este momento la máquina no está montando nuevos anillos, está utilizando los ya colocados para continuar la excavación”, detalló.

Con la culminación de este hito, la tuneladora Panamá continuará su recorrido hacia la estación de Albrook, mientras que en el tramo ya excavado bajo el Canal se iniciarán trabajos de instalación de vigas de rodaje, sistemas electromecánicos y elementos de seguridad necesarios para la operación del monorriel.

De forma paralela, el proyecto avanza en otros frentes. En el sector de Ciudad del Futuro ya se realizan pruebas de movimiento de trenes, mientras que entre Vistalegre y Panamá Pacífico se desarrollan obras civiles e instalaciones clave para las siguientes fases operativas.

Las autoridades del Metro de Panamá reiteraron que la Línea 3 permitirá reducir el tiempo de traslado entre Arraiján y Albrook a unos 37 minutos, lo que supondrá un cambio significativo para miles de familias del oeste del país. “Vamos a devolver tiempo de vida a esas familias, con una conexión directa, rápida y amigable con la ciudad”, indicaron.

La finalización de este primer tramo del túnel consolida a la Línea 3 como una de las obras de infraestructura más ambiciosas del país y como un referente regional en ingeniería subterránea, en uno de los entornos más complejos del territorio panameño.