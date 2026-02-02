Los Gaitanes hacen historia en los Grammy 2026: ‘Nunca hemos parado ni por un segundo’

El talento panameño volvió a posicionarse en el escenario musical más importante del mundo. Tras el anuncio de que el álbum Raíces, de la icónica artista Gloria Estefan, fue reconocido como Mejor Álbum Tropical en los Grammy Awards 2026, Panamá tuvo una participación clave gracias a los compositores Alberto y Ricardo Gaitán, integrantes del dúo Gaitanes, responsables de dos de los sencillos más destacados de la producción.

Las canciones “La Vecina” y “Te Juro”, incluidas en el álbum ganador, reflejan la sensibilidad musical y el oficio creativo de los artistas panameños, quienes aportaron su experiencia y visión a una obra que ya forma parte de la historia de los Grammy.

La estrella de Panamá conversó con Alberto Gaitán quién señaló que, para ambos ser parte de este proyecto representa no solo un éxito profesional, sino también una celebración colectiva de la música hecha desde Panamá para el mundo.

Gaitán expresó su emoción por el reconocimiento obtenido junto a Gloria Estefan y su esposo y productor Emilio Estefan, destacando el significado que tiene este premio dentro de una carrera artística consolidada.

“Después de 50 años de estar en una carrera tan linda y tan exitosa, volver a ganar Grammy y estar nosotros involucrados con dos temas (...) Que tengan la confianza con nosotros como compositores de estar en esta mega joya de disco que se va a quedar para la historia”, manifestó.

El compositor subrayó además la relevancia que tuvo La Vecina dentro del álbum, al convertirse en uno de los temas con mayor impacto entre el público. “La Vecina, que pegó muchísimo en el disco te juro que es un tema muy lindo también”, dijo.

Más allá del reconocimiento personal, Gaitán destacó que este logro refleja el momento positivo que atraviesa Panamá en el ámbito cultural, particularmente en la música. A su juicio, el país vive una etapa de crecimiento y proyección internacional que debe ser aprovechada. “Yo creo que Panamá está pasando por un momento muy lindo a nivel cultural, a nivel de música, a nivel deportivo también, que hay que aprovechar”, señaló.

En ese contexto, el artista envió un mensaje directo a las nuevas generaciones de músicos y creadores panameños, a quienes instó a perseverar y mantenerse activos dentro de la industria.

“Si nosotros podemos ser una guía para los muchachos jóvenes, les diríamos que el que persevera alcanza y siempre hay que estar montado en la bola. Siempre hay que estar en proyectos. Siempre hay que estar vivo, como se dice, en esta industria para poder alcanzar esa estabilidad que se busca de estar siempre y de poder estar en estos premios tan grandes como son los Grammys”, expresó.

Alberto Gaitán también resaltó que el éxito no es producto de la casualidad, sino del trabajo constante y de no detenerse a lo largo del camino. “Gracias a Dios, nunca hemos ni parado ni por un segundo”, comentó, al tiempo que adelantó que el dúo Gaitanes continúa desarrollando nuevos proyectos musicales con proyección internacional.

Finalmente, el compositor adelantó que se avecina una etapa prometedora para su carrera y para la música panameña. “Viene un 2026 muy lindo, con muchos proyectos grandes para Panamá”, concluyó.