Panamá logra hito histórico en la construcción de la Línea 3 del Metro: tuneladora culmina primera fase de excavación

La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, una obra clave para conectar la capital con Panamá Oeste, alcanzó un nuevo hito este lunes: la tuneladora bautizada como “Panamá” culminó la primera fase de excavación del túnel soterrado del proyecto, tras 17 meses de operación continua.

La máquina, que inició su recorrido el 18 de septiembre de 2024 desde el complejo industrial de Farfán, avanzó 3.1 kilómetros, instaló 1,560 anillos de concreto y removió más de 800,000 metros cúbicos de material del tramo subterráneo.

Su salida se dio en el pozo de Balboa, marcando el término de esta etapa desafiante de la obra.

El acto de cierre contó con la presencia del presidente José Raúl Mulino, quien encabezó la ceremonia y destacó la importancia del avance para la infraestructura del país.

El mandatario resaltó el esfuerzo conjunto de los equipos técnicos y la relevancia estratégica de esta obra que mejorará de manera significativa la movilidad de cientos de miles de personas.

Tras completar este tramo, la tuneladora “Panamá” entrará en una etapa de mantenimiento de tres meses, que incluirá inspecciones visuales, revisiones mecánicas y verificaciones de sistemas eléctricos, como parte del protocolo previo a la continuación de la excavación hacia Albrook.

El proyecto de la Línea 3, que combina tramos elevados y soterrados bajo el cauce del Canal de Panamá, es una de las obras de transporte más ambiciosas en la historia reciente del país.

Su ejecución está diseñada para beneficiar a más de medio millón de personas, reducir tiempos de viaje y descongestionar las rutas que unen Panamá Oeste con la ciudad capital.

Además de este avance técnico, las obras en el tramo elevado de la Línea 3 reportan un avance del 84 %, mientras que el túnel soterrado alcanza aproximadamente 70 % de ejecución, con el 52 % completado en sectores específicos como Natán y las trincheras previas al túnel principal.