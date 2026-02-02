Panamá conquista FITUR: autoras ganan el Premio Excelencias Gourmet 2025

El libro “Historias detrás de una receta”, escrito por las autoras panameñas Paola Meneses y Fifita Bichili, fue distinguido con el Premio Excelencias Gourmet 2025 durante la ceremonia oficial realizada en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, en Madrid.

El reconocimiento, otorgado por el Grupo Excelencias, destaca proyectos que promueven la gastronomía como patrimonio cultural vivo y como herramienta de desarrollo social.

Desde su creación en 2005, los Premios Excelencias se han consolidado como un referente internacional para visibilizar iniciativas que integran gastronomía, identidad, memoria y cultura en Iberoamérica y el mundo.

Durante la entrega del galardón, el premio fue recibido por Demetrio Maduro, presidente de la Junta Directiva de PROMTUR, en representación de las autoras.

En su intervención, subrayó el valor del libro como un puente entre la tradición culinaria y las historias que conectan generaciones y comunidades a través de la cocina.

“Historias detrás de una receta” fue reconocido por su aporte creativo y cultural al rescate de relatos culinarios que revelan cómo cada preparación encierra memorias, saberes y significados que forman parte del patrimonio gastronómico regional y global.

Las autoras participan activamente en el Encuentro Nacional de Culturas del Ministerio de Cultura, representando al sector gastronómico.

Este premio internacional no solo reconoce la calidad del libro, sino que también posiciona a Panamá y a sus creadoras en el escenario gastronómico y cultural iberoamericano.

Cabe destacar que la revista Forbes destacó recientemente al país como uno de los destinos gastronómicos imperdibles, resaltando la riqueza y diversidad de su cocina, fruto de la fusión de influencias indígenas, afroantillanas, españolas, asiáticas, del Medio Oriente y caribeñas.