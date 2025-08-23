‘Historias detrás de una receta’, los sabores que han acompañado a Panamá

Fifita Bichili es la directora de la escuela de Turismo y Gastronomía de la USMA. Paola Meneses es profesora de gastronomía en la USMA y en la Universidad de Panamá. Como docentes, han guiado a decenas de estudiantes a conocer mejor nuestra gastronomía, sus raíces e infinitas posibilidades. Ellas, a lo largo de sus carreras han liderado también algunas investigaciones y han participado en proyectos dedicados a destacar los fogones panameños. Y con años de trabajo. Todo ese material se va acumulando y si no se plantea hacer algo con toda esa información, no trascendería de las aulas de clases o conversaciones especializadas.

Bichili y Meneses decidieron hacer uso de todo ese material, recopilarlo, ordenarlo y divulgarlo. Un primer producto de este proyecto es el libro Historias detrás de una receta, presentado en la recién finalizada Feria Internacional del Libro de Panamá. Ante un auditorio compuesto por chefs, profesores, entusiastas de la gastronomía, familiares y amistades de las autoras, la publicación fue presentada por la exministra y embajadora Mariela Sagel. Las cocineras compartieron sus impresiones y además respondieron a inquietudes del público.

Cuando investigas todo está en la computadora, guardado en un archivo, lo compartes con tus colegas o los estudiantes, porque uno investiga más por ellos. Y pensamos, ¿hasta cuándo? Y decidimos meterle ganas a esto”, recuerda Bichili.

Con el apoyo de Editorial Portobelo, decidieron segmentar esta información y le quedaría claro a ambas que para comenzar debían referirse a la historia: la historia del país, la historia de las comunidades y, por supuesto, la historia de nuestras abuelas, que de sus fogones es de donde provienen nuestros sabores.

“No se puede investigar sin la comunidad. Hay que involuctarla, hay que irlos a visitar, hay que mapear, generar estadísticas para poder entonces evidenciar todo eso en un proyecto final”, cuenta Meneses.

“Queríamos presentar un libro que fuera diferente al resto de los libros de cocina. Somos muchos los que trabajamos en gastronomía y queríamos que, al leer cada receta, tenga como un flashback y diga, ‘me acuerdo de esto”.

Recuerdos como es piedra del río que nuestras madres o abuelas nos hacían cargar en el paseo para luego usarlas en la cocina, para machacar los ajos o para aplastar los patacones, un obsequio de nuestros más lejanos ancestros. De la misma forma nos han dejado el metate, las totumas, las tinajas... De allí viene nuestra cocina aunque hoy mucho se dependa de freidoras de aire, ollas multiuso y procesadores robóticos.

“Creo que el mejor legado que podemos dejar a nuestros estudiantes es poder traspolar todo ese conocimiento y que quede en un libro. Para la juventud es importante que se sepa cómo se cocinaba antes y cómo se almacenaban los alimentos. Ahí vemos también que nuestros ancestros tenían una cocina saludable, porque las técnicas que utilizaban era ahumar, secar, cocer...”, sostiene Bichili.

Desde hace poco más de una década, carreras dedicadas a la gastronomía se han consolidado en centros de estudio superior, ofreciendo títulos técnicos y licenciaturas, además de cursos de especialización y las docentes señalan la importancia de conocer, en esta formación, la gastronomía panameña.

“La creatividad es válida, porque la idea es que los muchachos puedan crecer y puedan transformar, pero para llegar a ese punto, primero tienes que pasar por la A, la B, la C. Tú no puedes trabajar un plato no conoces la raíz. Creo que es importante como panameños conocer de dónde somos y hacia dónde vamos. Siempre dicen, ‘es que nadie habla de la gastronomía panameña’, pero es que nosotros mismos no le damos el valor’. Pienso que por eso el esfuerzo constante, el trabajo que venimos haciendo. Y nosotras hoy somos un pedacito de todo ese trabajo que están haciendo muchos colegas. Somos un puntito en el mapa. Y al final cuando nos unimos todos, ya que todos queremos lo mismo, es que nuestra gastronomía brilla”, agrega Bichili.

Por su parte, Meneses indicó que se reconoció en los pensum que la enseñanza de gastronomía panameña era muy limitada y se han aumentado los cursos de esta asignatura en las carreras.