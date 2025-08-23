‘Historias detrás de una receta’, los sabores que han acompañado a Panamá

¿Cómo surgieron los platos que conforman nuestra gastronomía tradicional?, ¿en qué momento de nuestra historia surgió? ¿cómo llegaron a nuestro territorio sus ingredientes?, ¿Por qué algunos de ellos tienen nombres poco comunes?Esas son algunas respuestas que encontrará en Historias detrás de una receta. Rondón, por ejemplo, el nombre de una sopa caribeña proviene del inglés rundown. Los mayores enviaban a los niños a hacer un mandado, Go to the run down, ve a comprar y regresa de una vez con lo que encuentres para hacer la sopa del día. El rondón se originó en las islas caribeñas y llegó a Panamá con los trabajadores inmigrantes afrocaribeños que llegaron como mano de obra de los grandes proyectos de construcción en el siglo XIX. El sancocho tiene raíces africanas, como el ñame que se le incorpora. Otra sopa, el mancrocho es también vinculada a los grupos afrocoloniales, sobre todo, la comunidad congo que la consume durante el ‘tempe de soto’. Así, el libro va desgranando recetas de sopas, arroces, guisos y fritos, postres y bebidas, no sin antes referirse a manera de introducción a los periodos coloniales de Panamá y cómo los hechos que acontecieron marcaron la gastronomía local. El prólogo, como señaló Mariela Sagel en su presentación, 'estuvo a cargo del profesor Abner Alberda, catedrático valenciano que compartió en 2017 con la profesora Bichili el tour gastronómico Abya Yala, un proyecto en el que la cocina de fusión y la antropología se unieron para resaltar los sabores panameños y fue durante esa jornada que la autora mereció un galardón en la Feria Internacional de Turismo Gastronómico con el menú prehispánico. Este reconocimiento fue puntual para que la Unesco designara nuestra ciudad, que mañana (15 de agosto)cumple 506 años, de haber sido fundada como ciudad creativa gastronómica, la primera ciudad centroamericana en recibir esa distinción para los bajo los criterios de la existencia de una cocina bien desarrollada y característica de la ciudad región'.El libro ofrece, de acuerdo con su presentadora, 'una mirada profunda al papel de los grupos originarios desde tiempos prehispánicos y es una contribución esencial para comprender y valorar la identidad culinaria panameña. Como dice el profesor Alberda, el libro nos invita a reflexionar sobre la importancia de preservar el conocimiento culinario como parte del patrimonio inmaterial de las comunidades y remata con el recordatorio de que más allá del placer gastronómico, la cocina es un acto de resistencia, de memoria y de celebración de la identidad'.Al día de hoy, Panamá cuenta con una comunidad gastronómica vibrante con restaurantes tradicionales y chef reconocidos. Todo esto no sería posible sin el aporte de cocineros y también de investigadores que se dediquen a resaltar la gastronomía como parte fundamental de la cultura del país. Sagel finalizó su presentación asegurando que 'Historias detrás de una receta es una referencia necesaria no solo para la cocina, sino para la comprensión de nuestra historia, porque somos lo que comemos. Y las recetas están hechas con amor e identidad. Enhorabuena por este magnífico aporte a la comprensión de la panameñidad'.