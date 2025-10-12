El costo de la violencia: 57% de víctimas enfrentan solas el abuso

Aunque según el presidente, José Raúl Mulino, la reestructuración de la entidad responde a 'aumentar la eficiencia estatal', al comparar con su funcionamiento anterior como Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), los recursos destinados al Ministerio de la Mujer se han mantenido dentro de márgenes similares durante los tres años que lleva operando como ministerio.Entre 2016 y 2019, los fondos asignados al Inamu oscilaron entre $5.2 millones y $7.1 millones, siendo este último el más alto. En cambio, como Ministerio de la Mujer, el presupuesto máximo alcanzó $11.8 millones en tres años de gestión, reflejando un incremento de aproximadamente $4 millones, detalló este medio en una entrega anterior, publicada el 3 de julio.Asimismo, la ex ministra de la Mujer, Juana Herrera, ha señalado en pasadas ocasiones que la entidad ha logrado avances pese a su bajo presupuesto. 'Desde sus inicios el ministerio ha sido sujeto a críticas. Necesitamos más apoyo, que no se traduce necesariamente en dinero, pero dentro de todo la entidad está haciendo su rol'.