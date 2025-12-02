  1. Inicio
Juan Orlando Hernández, de una condena por narcotráfico a la libertad de la mano de Trump

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Alejandro Bolívar / EFE
Por
Agencia EFE
  • 03/12/2025 00:00

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico, fue liberado esta semana tras recibir el indulto del presidente estadounidense, Donald Trump, que había hecho el anuncio poco antes de las elecciones del domingo en Honduras.

La esposa de Juan Orlando, Ana García, informó este martes que el 1 de diciembre el expresidente “volvió a ser un hombre libre”, en un día que “jamás” olvidarán, y agradeció a Trump por su “perdón presidencial”, un extremo que confirmaron los registros actualizados de las autoridades penitenciarias estadounidenses.

Trump justificó el indulto asegurando que el Gobierno del ahora expresidente Joe Biden “tendió una trampa” a Hernández, quien en una carta dirigida al mandatario estadounidense, entre elogios, recordó la colaboración bilateral de ambos países durante su primer mandato.

Hernández fue condenado el 26 de junio de 2024, tras haber sido extraditado a Nueva York el 21 de abril de 2022, tres meses después de dejar la Presidencia de Honduras tras dos mandatos consecutivos. Su segunda reelección fue ampliamente cuestionada como fraudulenta, pues la Constitución hondureña no la permite.

Trump anunció el viernes pasado que estaría concediendo el indulto a Hernández porque había sido tratado, “de acuerdo con muchas personas a las que enormemente” respeta, “muy severamente y muy injustamente”.

Al tiempo reiteró su apoyo para las elecciones del domingo al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, el mismo de Hernámndez, al prometer que “habrá mucho apoyo” para el país centroamericano si ese político gana.

