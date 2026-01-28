Testigo detalla la ruta del dinero en juicio Odebrecht

La ruta del dinero, el traspaso de millones de dólares a través de cuentas en Panamá y el extranjero manejadas en ocasiones por testaferros para el pago por parte de constructora Odebrecht de sobornos y coimas en Panamá fue parte central del juicio Odebrecht este miércoles 28 de enero.

La sesión fue dedicada exclusivamente a escuhar al perito Antonio Lin, un experto que trabajaba en la sección de blanqueo de capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Lin fue el responsable de realizar un extenso análisis financiero del caso Odebrecht. Durante el interrogatorio del Ministerio Público, realizado por la fiscal Thalia Palacios, se le preguntó sobre la trazabilidad y origen de los fondos en el expediente Odebrecht, refiriéndose a órdenes de pago, estados bancarios, cheques y contratos realizados desde el 2008.

Una labor compleja, especialmente considerando que hay 114 sociedades y personas naturales mencionadas en el informe de Lin.

Al testigo se le preguntó por la sociedad MTI Corporation, vinculada a Navin Bhakta, que autorizó el cheque para la compra de un helicóptero por 3,2 millones de dólares que terminará en manos de la familia Martinelli a través de la sociedad Silver Wing Corp.

Al terminar la sesión, la abogada de Bhakta, Guillermina Mcdonald, fue especialmente crítica del testimonio relacionado a su representado.

“Este es el testigo o perito que tiene la Fiscalía para acreditar realmente la Comisión del hecho punible. Para nosotros es un testigo o perito importante y es la primera vez que vamos a poder contrainterrogarlo. En el caso nuestro, el perito desafortunadamente mintió, mintió gravemente”, manifestó la abogada. Cuestionó que el testigo no detalla de dónde saca la información que la familia Martinelli son los beneficiarios finales. Enfatizó que en el expediente hay una nota del banco BAC que acredita el origen de los 814 mil dólares que aportó Bhakta para la compra. “Hay algo mucho más importante. Bajo ningún concepto, el perito indicó que en Corporación de Energía del Istmo, ingresó dinero de Odebrecht, y este caso, ¿cómo se llama? Odebrecht”, puntualizó.

El abogado del expresidente Ricardo Martinelli, Carlos Carrillo, se apresuró a clarificar que las acusaciones contra su representado son solo por las donaciones que recibió para la campaña electoral de 2009, y que otros elementos no están relacionados a título personal con él.

”A Ricardo Martinelli Berrocal se le está vinculando por unas donaciones recibidas a través de una empresa, Caribbean Holding, en el año 2009 y unas referencias hechas en cuanto a la señora Mónica Moura relacionadas a la campaña política del 2014, son los dos únicos puntos que a Ricardo Martinelli se le ha estado vinculando al caso Odebrecht”, manifestó el abogado. “Lo demás, en este momento, para la defensa no es trascendente, eso ya se verá en otros estados del órgano judicial, no en este juicio,” concluyó.

Durante el interrogatorio, la fiscal cuestionó a Lin sobre sociedades vinculadas a distintos imputados, entre ellos Juan Antonio Niño, Juan Francisco Mutio Cerdeiras, José Domingo Arias, Federico Suárez y otros.

Una sociedad cuyo nombre se repetió constantemente fue Kleinfeld, manejada por el operador financiero Olivio Rodrigues y que supuestamente habría sido utilizada para triangular el pago de coimas. Desde sociedades manejadas por Rodrigues se transfirieron cientos de millones de dólares a sociedades como Constructora Internacional del Sur.

Entre el mar de nombres de sociedades y cuentas bancarias, quedó claro que las preguntas de la Fiscalía iban dirigidas a dejar claras las relaciones de los imputados con cada sociedad y los montos que se transfirieron de voz del técnico responsable del análisis financiero.

La defensa todavía no ha tenido la oportunidad de hacer un contrainterrogatorio y cuestionar al testigo. La fiscal Ruth Morcillo adelantó al inicio de la sesión que este sería el testigo que tomaría más tiempo interrogar, estimando que se extendería su testimonio hasta el viernes.

La jueza anunció que la sesión de este jueves estaría enfocada en este testigo, y que deberá consultar con los jueces de otro caso en el que forma parte si los horarios se pueden ajustar para extenderla más allá de la 1 pm que se tenía agendado.

Lin es uno de tres testigos que había anunciado la Fiscalía para el miércoles. Los otros dos son Olmedo Méndez y Mauricio Cort. Méndez debía ser el primero en ser interrogado, pero no apareció en el juicio y el Ministerio Público no pudo dar una justificación de su ausencia.