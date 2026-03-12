Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 12 de marzo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este jueves 12 de marzo de 2026 se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado, aguaceros aislados, altas temperaturas y elevados índices de radiación ultravioleta en gran parte del país.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan intervalos nublados con lluvias dispersas desde el norte de Veraguas hasta Bocas del Toro. El resto de la vertiente mantendrá cielo parcialmente nublado, con posibilidad de chubascos hacia las serranías de la comarca Guna Yala.

Para la tarde y noche, se prevén intervalos nublados con aguaceros aislados esporádicos en la comarca Guna Yala, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, mientras que en otras zonas el cielo permanecerá parcialmente nublado.

En la vertiente del Pacífico, se pronostican aguaceros aislados principalmente en horas de la tarde hacia la provincia de Chiriquí y la comarca Emberá Wounaan. El resto de la vertiente presentará cielo con poca nubosidad o despejado.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 20 °C y 25 °C en la Cordillera Central y áreas montañosas, mientras que en el resto del país podrían alcanzar entre 30 °C y 36 °C.

En cuanto al viento, predominarán corrientes del Norte y Noreste en gran parte del país. No obstante, hacia el Pacífico occidental y el sur de Veraguas se registrarán incursiones de viento del Suroeste y Sur, especialmente durante la tarde.

Las velocidades podrían alcanzar hasta 40 km/h en sectores marítimos, mientras que sobre tierra firme serán menores a 30 km/h, con posibilidad de ráfagas.

Respecto a las condiciones marítimas, en el Caribe se prevén olas entre 1.30 y 2.00 metros con periodos de 8 a 9 segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.60 y 1.50 metros con periodos de 13 a 15 segundos.

El IMHPA también advirtió que los índices de radiación UV-B alcanzarán valores entre 10 y 11+, lo que representa niveles de riesgo muy altos a extremos, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección solar.