Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 12 de marzo

El<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que para este jueves 12 de marzo de 2026 se prevén condiciones de <b>cielo parcialmente nublado, aguaceros aislados, altas temperaturas</b> y elevados índices de radiación ultravioleta en gran parte del país.En la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan <b>intervalos nublados con lluvias dispersas desde el norte de Veraguas hasta Bocas del Toro</b>. El resto de la vertiente mantendrá <b>cielo parcialmente nublado, con posibilidad de chubascos hacia las serranías de la comarca Guna Yala</b>. Para la tarde y noche, se prevén intervalos nublados con aguaceros aislados esporádicos en la comarca <b>Guna Yala, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé</b>, mientras que en otras zonas el cielo permanecerá parcialmente nublado.En la <b>vertiente del Pacífico</b>, se pronostican <b>aguaceros aislados principalmente en horas de la tarde</b> hacia la provincia de <b>Chiriquí </b>y la comarca <b>Emberá Wounaan</b>. El resto de la vertiente presentará <b>cielo con poca nubosidad o despejado</b>.Las <b>temperaturas máximas</b> oscilarán entre <b>20 °C y 25 °C en la </b>Cordillera Central y áreas montañosas, mientras que en el resto del país podrían alcanzar <b>entre 30 °C y 36 °C</b>.En cuanto al viento, predominarán corrientes del Norte y Noreste en gran parte del país. No obstante, hacia el <b>Pacífico occidental y el sur de Veraguas</b> se registrarán incursiones de viento del <b>Suroeste y Sur</b>, especialmente durante la tarde. Las velocidades podrían alcanzar <b>hasta 40 km/h en sectores marítimos</b>, mientras que sobre tierra firme serán <b>menores a 30 km/h</b>, con posibilidad de ráfagas.Respecto a las condiciones marítimas, en el Caribe se prevén olas entre 1.30 y 2.00 metros con periodos de 8 a 9 segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.60 y 1.50 metros con periodos de 13 a 15 segundos.El IMHPA también advirtió que los <b>índices de radiación UV-B alcanzarán valores entre 10 y 11+</b>, lo que representa <b>niveles de riesgo muy altos a extremos</b>, por lo que se recomienda <b>evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección solar.</b>