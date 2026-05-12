CASEIF IV LP y LAFISE invierten $10M en Publimovil Latam con respaldo del Banco Mundial y el BID para acelerar el OOH digital en Latinoamérica

CASEIF IV LP, el cuarto fondo regional de capital privado gestionado por LAFISE Investment Management, anuncio una inversión de USD 10 millones en Publimovil Latam, empresa centroamericana líder en publicidad exterior (OOH) en Latinoamérica. La operación, formalizada en mayo de 2026, esta respaldada por algunas de las instituciones financieras de desarrollo mas relevantes del mundo y representa una de las inversiones de capital privado mas significativas en el sector publicitario centroamericano de los últimos años. La inversión fue suscrita en un evento privado en San Salvador encabezado por Max Novoa, fundador y CEO de Publimovil Latam; Niall McCormack, cofundador; y Erick Lagos, Director General de LAFISE Investment Management, junto a representantes de los inversionistas de CASEIF IV LP y el equipo de Investment Management. Marca un hito en la trayectoria de 27 años de la compañía y la posiciona para liderar la modernización de la industria del Out of Home en la región. “Esta inversión es un voto de confianza de instituciones financieras de desarrollo de primer nivel global. Eso nos llena de orgullo y de responsabilidad. Vamos a ejecutar de forma ágil y disciplinada para llevar la propuesta de valor de Publimovil Latam a nuevos mercados y entregar innovación en cada uno de los países donde operamos. El futuro del OOH es digital, programático y conectado, y vamos a liderarlo desde Latinoamérica”, señaló Max Novoa, Fundador y CEO de Publimovil Latam.

Quien invierte en el Publimovil: Un respaldo de talla mundial

Detrás de la inversión de USD 10 millones en Publimovil Latam hay un grupo de instituciones financieras de desarrollo (DFIs por sus siglas en ingles) y entidades multilaterales que se encuentran entre las más importantes del mundo. Estas instituciones invierten exclusivamente en proyectos con alto potencial de impacto económico, social y ambiental, aplicando estándares rigurosos de selección, gobierno corporativo y sostenibilidad. La presencia de estos inversionistas en CASEIF IV LP —el fondo a través del cual se realiza la inversión en Publimovil Latam— es una validación del potencial de la compañía y de la solidez de su modelo de negocio.

Perfil de los inversionistas

BID Invest: Brazo del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Promueve el desarrollo económico y social de America Latina y el Caribe a través de la financiación de empresas y proyectos sostenibles. Tiene un portafolio activo superior a los USD 21 mil millones. IFC (International Finance Corporation): Miembro del Grupo Banco Mundial y la mayor institución de desarrollo enfocada en el sector privado en mercados emergentes a nivel global. Opera en mas de 100 países y maneja un portafolio comprometido superior a los USD100 mil millones. FMO: Banco de Desarrollo Empresarial Holandes, una de las DFIs mas grandes del mundo. Se especializa en financiar empresas en mercados emergentes con foco en sostenibilidad e impacto social. Cuenta con un portafolio superior a los EUR 13 mil millones. NORFUND: Fondo Noruego de Inversión para los Países en Desarrollo, propiedad delgobierno de Noruega. Co-fundador histórico de LAFISE Investment Management hace mas de 25 años. Su misión es contribuir al desarrollo económico sostenible mediante inversiones de capital. SIFEM: Sociedad Financiera de Desarrollo de Suiza, brazo de inversión de la Cooperación Suiza Económica. Invierte en mercados emergentes con un enfoque en pequeñas y medianas empresas e impacto social positivo. FINDEV Canada: Institución Financiera de Desarrollo del gobierno de Canadá. Apoya la creación de empleo, el empoderamiento económico de la mujer y la transición hacia economías bajas en carbono en mercados emergentes. Grupo LAFISE: Grupo financiero regional con mas de 40 años de trayectoria y operaciones en Centroamérica, el Caribe y Colombia. Co-fundador y co-inversionista del fondo CASEIF IV LP.

¿Qué es CASEIF IV LP?

CASEIF IV LP (Central American Small Enterprise Investment Fund IV) es el cuarto fondo regional de capital privado administrado por LAFISE Investment Management, una alianza estratégica de mas de 25 años entre Grupo LAFISE y NORFUND. El fondo tiene como misión impulsar el desarrollo económico sostenible en Centroamérica, el Caribe y Colombia, cerrando la brecha de financiamiento que enfrentan las medianas empresas con alto potencial decrecimiento. A diferencia de un crédito tradicional, CASEIF IV LP ofrece capital de largo plazo adaptado a la realidad operativa de cada empresa receptora, lo que permite a compañías como Publimovil Latam ejecutar planes de expansión ambiciosos sin comprometer su flujo operativo.

Destino de la inversión: Tres ejes de transformación

Los recursos de CASEIF IV LP serán destinados a tres ejes estratégicos que aceleran la transformación digital de la publicidad exterior en Latinoamérica: Despliegue de inventario DOOH de última generación: Ampliación y modernización de la red de pantallas digitales de Publimovil Latam, consolidando una de las redes DOOH mas extensas y avanzadas de Latinoamérica. Integración de inteligencia artificial para medición de audiencias: Inversión en tecnología de IA que permite medir audiencias en tiempo real, transformar activos físicos en nodos de información estratégica y habilitar a las marcas para tomar decisiones basadas en datos verificables. Expansión regional y fortalecimiento de mercados actuales: Apertura de operaciones en nuevos mercados estratégicos de America Latina y robustecimiento de la presencia en los 15 países donde Publimovil Latam ya opera, incluyendo Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.

Valor agregado más allá del capital

Una característica distintiva de las inversiones de fondos de desarrollo como CASEIF IV LP es el acompañamiento estratégico que aportan a las empresas receptoras. La inversión en Publimovil Latam incluye un programa integral de creación de valor institucional con cuatro componentes: Fortalecimiento del gobierno corporativo: Implementación de las mejores practicas internacionales de governance para compañías en proceso de crecimiento acelerado. Gestión ambiental y social: Adopción de estándares globales de sostenibilidad y responsabilidad social, alineados con los principios de las DFIs inversionistas. Igualdad de genero: Iniciativas para promover la equidad de género en todos los niveles de la organización y fomentar el liderazgo femenino. Estructuración de capital humano: Profesionalización de procesos, atracción de talento y desarrollo de capacidades organizacionales para sostener el crecimiento regional. Este acompañamiento eleva los estándares operativos de Publimovil Latam y la posiciona en el segmento de compañías investment-grade del mercado latinoamericano.

¿Por qué esta inversión?, ¿Por qué ahora?

El Out of Home esta atravesando una de las transformaciones más profundas de su historia. La digitalización del medio, la compra programática y la integración con datos han convertido a la publicidad exterior en uno de los canales con mayor crecimiento en inversión publicitaria a nivel global. Según datos de la industria, el segmento DOOH crece a tasas de doble digito año sobre año y representa ya más del 35% del gasto total en OOH en mercados desarrollados. Publimovil Latam ha sido pionera en esta transformación en la región, apostando temprano por la digitalización, la regionalización y la inteligencia artificial. Su plataforma colaborativa Y.O.D.A. (Your Outdoor Digital Assistant) es la mayor plataforma de compra programática OOH de Latinoamérica e integra IA para el análisis, planificación y optimización de campañas. La inversión de CASEIF IV LP permitirá a Publimovil Latam capturar la oportunidad de mercado de forma acelerada, en un momento en que la compañía proyecta superar los USD 100 millones anuales en ventas en los próximos 2 a 3 años y mantener su posición en el top 5 de Latinoamérica en facturación y cobertura OOH. “Es importante darle velocidad a la estrategia para crear soluciones en la industria que ayuden a nuestros clientes a cumplir sus objetivos. El time to market es una ventaja competitiva, y esta inversión nos permite ejecutar con la velocidad que la industria demanda y la ambición que nuestros clientes esperan de nosotros”, señaló Max Novoa, Fundador y CEO de Publimovil Latam.

Impacto de la inversión

Con esta inversión, Publimovil Latam consolida su trayectoria de impacto regional con cifras que evidencian la escala de la operación: +20 millones de personas: La audiencia regional diaria que impactan las soluciones de Publimovil Latam en sus 15 mercados. +14,000 espacios publicitarios: Inventario activo en la región, con medición retroactiva para optimizar el impacto de cada campaña. +3,000 pantallas digitales: Conectadas a la red colaborativa Xchange, que vincula el inventario de Publimovil Latam con aliados estratégicos en Colombia, Ecuador, Argentina y República Dominicana. +400 colaboradores: El PubliTeam, distribuido en los 15 países donde opera la compañía. Top 5 de Latinoamérica: Posición de Publimovil Latam en facturación y cobertura OOH a nivel regional.

Sobre grupo Publimovil

Fundada en 1999 por Max Novoa, Publimovil Latam es una empresa centroamericana líder en soluciones de publicidad exterior (OOH), Digital Out of Home (DOOH) e Indoor en Latinoamerica. Con presencia en 15 paises —desde Estados Unidos hasta Argentina y el Caribe—, la compañía ha transformado la publicidad exterior en la región: de un medio tradicional a un ecosistema inteligente, medible y conectado. Como partner de Xchange Global, Publimovil Latam conecta con medios OOH a nivel mundial, desde formatos DOOH programáticos hasta inventario en más de 100 aeropuertos alrededor del mundo, llevando a sus clientes mas allá de las fronteras regionales. Publimovil Latam es miembro de las principales asociaciones globales del sector, incluyendo OAAA (EE.UU.), WOO (Global) y ALOOH (Latinoamérica), donde forma parte del Hall of Fame que reúne a las empresas mas relevantes del Out of Home en la región. Su CEO Max Novoa fue reconocido en Revista Summa por el crecimiento de la compañía en Latinoamérica en los últimos años.

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