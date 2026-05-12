CASEIF IV LP y LAFISE invierten $10M en Publimovil Latam con respaldo del Banco Mundial y el BID para acelerar el OOH digital en Latinoamérica

Detrás de la inversión de USD 10 millones en Publimovil Latam hay un grupo de instituciones financieras de desarrollo (DFIs por sus siglas en ingles) y entidades multilaterales que se encuentran entre las más importantes del mundo. Estas instituciones invierten exclusivamente en proyectos con alto potencial de impacto económico, social y ambiental, aplicando estándares rigurosos de selección, gobierno corporativo y sostenibilidad.La presencia de estos inversionistas en CASEIF IV LP —el fondo a través del cual se realiza la inversión en Publimovil Latam— es una validación del potencial de la compañía y de la solidez de su modelo de negocio.