Cinco municipios absorberán el 82% del aumento en descentralización

Cinco municipios del país concentrarán cerca del 82% de los $30 millones adicionales que el Gobierno busca transferir a las alcaldías mediante la descentralización durante 2026, según la distribución presentada el pasado martes por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

La propuesta eleva de $83.1 millones a $113.1 millones los recursos que recibirán los municipios provenientes del impuesto de bienes inmuebles. Sin embargo, la mayor parte del incremento quedará concentrada en los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján, Colón y La Chorrera.

El municipio de Panamá encabeza ampliamente la lista. De acuerdo con la tabla presentada por la AND, la alcaldía capitalina pasará de recibir $27.2 millones a $44.7 millones, lo que representa un incremento de $17.5 millones, equivalente a más de la mitad del aumento total aprobado para todos los municipios del país.

A este distrito le siguen San Miguelito, con un aumento de $1.9 millones; Arraiján, con $1.8 millones adicionales; Colón, con $1.59 millones; y La Chorrera, con $1.54 millones más.

En conjunto, estos cinco municipios absorberán alrededor de $24.4 millones de los $30 millones adicionales contemplados en el traslado de partida sustentado por la entidad.

La directora de la AND, Roxana Méndez, defendió ante los diputados que la distribución responde a una fórmula establecida en la ley y basada en tres criterios: la recaudación del impuesto de bienes inmuebles, la cantidad de habitantes y un componente de solidaridad para garantizar fondos mínimos a todos los municipios.

“El impuesto de bienes inmuebles tiene la razón de ser de aportar al Estado y a los municipios para desarrollar las infraestructuras necesarias en función de la cantidad de edificaciones y propiedades que hay en un distrito”, sostuvo Méndez durante su exposición.

La funcionaria explicó que los municipios con mayor densidad poblacional requieren más inversión en vialidad, parques, servicios públicos e infraestructuras sociales, por lo que la ley de descentralización les asigna proporcionalmente mayores ingresos.

Según detalló, la fórmula también contempla un principio de solidaridad que garantiza que ningún municipio reciba menos de $500 mil anuales, aun cuando su recaudación inmobiliaria sea baja.

Ese mecanismo provoca que la mayoría de los municipios mantenga exactamente el mismo monto asignado para 2026, mientras los incrementos se concentran en distritos con mayor actividad económica y crecimiento urbano.

De los 83 municipios del país, más de 60 continuarán recibiendo el mínimo garantizado de $500 mil anuales. Entre ellos figuran distritos de provincias centrales, Darién y varias comarcas indígenas.

Méndez indicó que el cálculo parte de la estimación de recaudación del impuesto de bienes inmuebles realizada por la Dirección General de Ingresos (DGI). Añadió que originalmente el Estado debía transferir cerca de $196 millones a los municipios, pero el presupuesto de 2026 solo consignó inicialmente $83 millones.

La directora explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas identificó ahora un aporte adicional viable de $30 millones para acercarse gradualmente a esa meta.

“Se reconocen los municipios que más aportan al recaudo, pero también se garantiza capacidad mínima de funcionamiento a todos”, señaló.

Durante la sustentación, Méndez explicó que la fórmula distribuye el dinero en dos componentes principales: el 50% se asigna según la recaudación del impuesto de bienes inmuebles de cada distrito y el otro 50% según la población.

Posteriormente, se aplica un descuento solidario a los municipios con mayores ingresos para completar el mínimo garantizado de los demás distritos.

Como ejemplo, citó el caso de David, en Chiriquí, cuyo aporte inmobiliario representa cerca del 2% de la recaudación nacional. Inicialmente, el municipio recibe una asignación basada en su aporte y población, pero luego se le descuenta una parte para sostener el fondo solidario de otros municipios.

Con la nueva redistribución, David pasaría de $1.78 millones a $2.76 millones, un incremento de $982 mil.

Otros municipios con aumentos importantes serán Antón, en Coclé, con $871 mil adicionales; Santiago, en Veraguas, con $554 mil; Penonomé, con $507 mil; y Changuinola, con $391 mil más.

La AND sostuvo que los municipios beneficiados por los incrementos concentran aproximadamente 3.1 millones de habitantes, equivalentes al 78% de la población nacional.

Para la entidad, esto justifica dirigir más recursos hacia los distritos con mayor demanda de servicios públicos y presión urbana.

El traslado de partida deberá recibir el aval de la Comisión de Presupuesto como parte de las modificaciones al presupuesto estatal de 2026.