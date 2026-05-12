‘El cáncer no me define’: crecer, resistir y sonreír en medio de la enfermedad

Vestía pantalón blanco, zapatillas deportivas y una camisa de rayas azules. A simple vista, parecía un atuendo casual para una entrevista, pero la elección guardaba un propósito: <b>el azul, confiesa, le transmite paz. </b>Esa fue la antesala de una conversación distinta en la redacción de <i><b>La Estrella de Panamá.</b></i> La calma y la gratitud caminaban con ella.Diana Mosquera, la joven que venció al cáncer, desprende un aura serena que no se improvisa; se construye tras atravesar la tormenta.<i><b>-'Si pudiera definirme con una sola palabra, diría que soy resiliente'.</b></i>Lo dice sin dudar. A sus 18 años, habla desde un lugar que no corresponde a su edad , sino a su experiencia vital. Su voz es pausada, como si cada palabra hubiera sido pulida antes de salir.<i><b> 'Trato de no pensar que es el fin del mundo. Respiro y busco una solución'. </b></i>Así es ella ahora y, sorprendentemente, así fue siempre.