Chapman habla en CAF de gestión fiscal y apoyo político

Los datos oficiales del MEF muestran que 82 % de la deuda es externa, con un saldo de $48,680.7 millones, mientras que la deuda interna asciende a $10,668.5 millones. Los bonos globales siguen siendo el principal componente del portafolio, con más de $32,281 millones, a un costo promedio de 5.27 %.Aunque el costo promedio ponderado de la deuda se ubicó en 4.97 %, el pago anual de intereses se duplicó en los últimos años, pasando de $1,264 millones a $2,519 millones, una presión directa sobre las finanzas públicas que eleva el riesgo fiscal si no se acompaña de crecimiento y disciplina presupuestaria.Es precisamente en este punto donde Chapman introdujo el contraste político-institucional: contar con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) es necesario, pero insuficiente, si no existe una ejecución técnica sólida y mecanismos que respalden al ministro de finanzas en decisiones impopulares pero necesarias.