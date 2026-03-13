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Redacción
  • 13/03/2026 09:28
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Cuba: Díaz Canel revela diálogo entre Cuba y Estados Unidos

Cuba
Donald Trump
Estados Unidos EEUU
Miguel Díaz-Canel Bermúdez
Según Díaz-Canel, las conversaciones han sido coordinadas con las principales instancias del Partido, el Gobierno y el Estado cubano
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