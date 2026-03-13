Cuba: Díaz Canel revela diálogo entre Cuba y Estados Unidos

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13/03/2026 09:28
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Según Díaz-Canel, las conversaciones han sido coordinadas con las principales instancias del Partido, el Gobierno y el Estado cubano
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Carlos Ortega / EFE
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AFP
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