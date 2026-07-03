BID y Miviot impulsan reglamentación de ordenamiento territorial en Panamá a largo plazo

La reglamentación de los instrumentos de planificación en Panamá es un tema prioritario en la agenda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Así lo manifestó la representante del organismo en el país, Gloria Lugo, durante el taller Planes Parciales y Mecanismos de Reparto Equitativo de Cargas y Beneficios, un encuentro organizado esta semana para intercambiar conocimientos con otros países de América Latina y el Caribe sobre la implementación de herramientas que sirvan en la elaboración de las normas de desarrollo locales.

Lugo destacó el esfuerzo conjunto asumido con diversas entidades para avanzar y mantener una coordinación interinstitucional que garantice que la reglamentación sea fiable, sólida y contemple el ordenamiento territorial en sus diferentes aspectos.

En ese sentido, el taller busca dar más fortaleza a las herramientas que se implementan en el país desde la Ley 6 de 2006, específicamente los planes locales de ordenamiento territorial, esquemas de ordenamiento territorial y planes parciales.

La agenda de trabajo se concentró en conocer las experiencias de otros países de la región, capacitar y fortalecer técnicamente al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y a las alcaldías municipales, e identificar los elementos normativos y técnicos requeridos para la elaboración de los reglamentos nacionales.

Por su parte, el ministro del Miviot, Jaime A. Jované C., señaló que el apoyo del BID en la reglamentación de las normativas de planificación es muy importante para actualizarlas y ponerlas en práctica en los futuros desarrollos.

El titular de la cartera explicó que se busca brindar a los gobiernos locales los instrumentos para la correcta implementación de sus planes, de modo que puedan ponerlos en vigencia para los próximos 30, 50 y 100 años.

Jované manifestó que para ello se cuenta con una comisión interinstitucional que trabaja en equipo por el bienestar de la población con una visión a largo plazo, una tarea necesaria ante las condiciones ambientales actuales.

El ministro advirtió que hay suelos definidos que van a desaparecer por el cambio climático y territorios vulnerables por inundaciones, de allí la importancia de que la información sea compartida por todas las instituciones que tengan que ver con la planificación.

El funcionario concluyó que en un país con una extensión de más de 75,000 km² se puede ordenar el territorio para garantizar la sustentación alimentaria y proteger las cuencas para el suministro de agua potable, un recurso hídrico que requiere cuidado.

Para el ministro, resulta indispensable contar con la normativa para que cada gobierno de turno utilice esta herramienta básica para el desarrollo.