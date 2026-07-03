Cursos Inadeh: inicia nuevo período formativo el 6 de julio en Panamá

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) informó que el tercer período formativo del 2026 inicia el próximo 6 de julio, aunque la apertura de los cursos se realizará de manera progresiva.

La entidad detalló que la oferta académica incluye programas en modalidad virtual, presencial y acciones móviles, disponibles en distintos puntos del país.

Asimismo, el Inadeh invitó a los interesados a ingresar a su portal oficial www.inadeh.edu.pa para realizar el proceso de preinscripción a través de su plataforma en línea.