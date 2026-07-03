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Información útil

Cursos Inadeh: inicia nuevo período formativo el 6 de julio en Panamá

Inadeh inicia tercer período formativo 2026 con apertura progresiva de cursos
Inadeh inicia tercer período formativo 2026 con apertura progresiva de cursos Inadeh
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/07/2026 15:32
El Inadeh anunció el inicio del tercer período formativo con modalidades virtuales, presenciales y móviles.

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El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) informó que el tercer período formativo del 2026 inicia el próximo 6 de julio, aunque la apertura de los cursos se realizará de manera progresiva.

La entidad detalló que la oferta académica incluye programas en modalidad virtual, presencial y acciones móviles, disponibles en distintos puntos del país.

Asimismo, el Inadeh invitó a los interesados a ingresar a su portal oficial www.inadeh.edu.pa para realizar el proceso de preinscripción a través de su plataforma en línea.

Así puedes preinscribirte en los cursos del Inadeh paso a paso

Para inscribirte en los cursos del Inadeh, sigue estos pasos:

-Ingresa al portal web del Inadeh y haz clic en la sección “Preinscríbete aquí”.

-Luego, podrás buscar el centro de formación, seleccionar la modalidad y elegir el turno de tu preferencia.

-A continuación recibirás un correo electrónico confirmando que estás en la lista de estudiantes preinscritos. Una vez se genere el listado oficial, te enviarán el código de ingreso al portal de clases, junto con la información del instructor y otros detalles importantes.

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