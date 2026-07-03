Histórico: Egipto elimina a Australia en penales y avanza a octavos del Mundial por primera vez

Egipto, gracias a su mayor acierto en la tanda de penaltis (2-4), logró una histórica clasificación a los octavos de final tras dejar en el camino a una selección australiana a la que le pesó su inexperiencia en los momentos decisivos.

Egipcios y australianos, ante la ocasión de sus vidas, ofrecieron un pálido espectáculo, compartieron errores y se jugaron el pase en una tanda de penaltis que premió al equipo que más lo buscó, con Mohamed Salah a la cabeza, capaz de jugarse su lanzamiento ‘a lo Panenka’ cuando más presión tenía.

Y eso que, mermado físicamente, con una dolencia en los isquiotibiales de la que se ha tenido que recuperar a contra reloj, Salah intimidó más que jugó durante muchos minutos, pero cuando se activó sembró el pánico.

Lo hizo con cuentagotas y, sobre todo, a partir del minuto 90, con dos asistencias que a punto estuvieron de acabar en gol antes de la prórroga y con un disparo alto nada más comenzar ésta y un eslalon en el área que reanimaron al equipo árabe.

Y eso que Egipto pareció no necesitar a su estrella en el tramo inicial, porque Australia le entregó la posesión y algunos despistes defensivos que pudieron costarle caro.

Con una defensa demasiado cándida, a los australianos no les sirvió con situar cinco al fondo y adelantar su zaga, dieron tantas facilidades a su espalda que Egipto pudo lograr antes de la media hora una cómoda ventaja.

Una falta lanzada por Salah, un mal rechace y el balón colgado al área por Hamdy Fathy, que cabeceó sin oposición Emman Ashour, puso pronto por delante (m.13) a los Faraones, que ocho minutos después desperdiciaron la oportunidad de prácticamente sentenciar. Mustafa Zico cruzó en exceso el balón, solo ante Patrick Beach.

El buen comienzo de los ‘socceroos’, con un disparo de Cristian Volpato que se fue alto por poco, se fue diluyendo. Egipto tuvo el balón y, aunque ofreció un par de ocasiones al rival, concluidas con disparos demasiados centrados, no pasó muchos apuros.

Pero, tal como temía, el peligro podía llegarle a balón parado, por su obsesión con la altura de los australianos, que se encontraron con el partido igualado instantes después de que Omar Marmoush cruzase en exceso otra clara ocasión egipcia.

Tan pendientes estaban los Faraones de que los de Tony Popovic no rematasen por alto, tan obsesionados con amontonar hombres en su área en una falta lateral, que Mohamed Hany cabeceó el balón con la nuca contra su portería. Vuelta a empezar.

Popovic cambió su ataque (Hrustic y Touré por Volpato e Irankunda) y Hossam Hassan dio entrada a Trezeguet, el delantero que toma su nombre del exjugador franco-argentino, en busca de un gol que valiese el pase a los octavos de final.

Pero ni eso, ni la activación de Salah evitó una prórroga en la que Egipto, pese a ser mucho más ofensivo no encontró la forma de esquivar la tanda de penaltis. Lo supo Popovic, que sacó al campo en el último minuto a Matthew Ryan, en busca de una actuación heroica del exguardameta del Levante.

No la tuvo. los errores de Souttar y Herrington acabaron penalizando a Australia, Salah dejó su impronta con el penalti a lo Panenka y Egipto avanzó por primera vez en su historia a octavos, donde se encontrará con el ganador del duelo entre Argentina y Cabo Verde.