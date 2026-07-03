EN VIVO: Argentina vs. Cabo Verde

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¡Inicia el partido!
¡Hora de conocer a los 22 protagonistas del partido que se jugará en Miami!
11 titular de Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Lisandro Martínez, Romero, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi y Lautaro Martínez.11 titular de Cabo Verde: Vozinha; Cabral, Borges, Lopes, Moreira; Pina; Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Mendes; da Costa.
¡Ya sonaron los himnos nacionales y se cumplen los últimos actos protocolares!
¡Salen los jugadores al terreno de juego para escuchar los himnos nacionales!
¡Argentina sigue la defensa de su corona en este Mundial 2026 y ahora tiene como rival a Cabo Verde!
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026!Argentina, quienes son los actuales campeones del mundo, tienen por delante a la sorpresiva selección de Cabo Verde. El equipo africano viene de sobrevivir una fase de grupos en la que se enfrentó a las potencias de España y Uruguay.
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