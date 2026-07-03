EN VIVO: Argentina vs. Cabo Verde

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026!



Argentina, quienes son los actuales campeones del mundo, tienen por delante a la sorpresiva selección de Cabo Verde. El equipo africano viene de sobrevivir una fase de grupos en la que se enfrentó a las potencias de España y Uruguay.