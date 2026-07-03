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Fútbol

EN VIVO: Argentina vs. Cabo Verde

Jugadores de la selección de Argentina.
Jugadores de la selección de Argentina. ROBERTO SCHMIDT / AFP
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 03/07/2026 16:44
Argentina defenderá su corona ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami

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5:00 PM
03/07/2026

1'

¡Inicia el partido!

4:58 PM
03/07/2026

¡Hora de conocer a los 22 protagonistas del partido que se jugará en Miami!

11 titular de Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Lisandro Martínez, Romero, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi y Lautaro Martínez.

11 titular de Cabo Verde: Vozinha; Cabral, Borges, Lopes, Moreira; Pina; Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Mendes; da Costa.

4:56 PM
03/07/2026

¡Ya sonaron los himnos nacionales y se cumplen los últimos actos protocolares!

4:51 PM
03/07/2026

¡Salen los jugadores al terreno de juego para escuchar los himnos nacionales!

4:47 PM
03/07/2026

¡Argentina sigue la defensa de su corona en este Mundial 2026 y ahora tiene como rival a Cabo Verde!

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026!

Argentina, quienes son los actuales campeones del mundo, tienen por delante a la sorpresiva selección de Cabo Verde. El equipo africano viene de sobrevivir una fase de grupos en la que se enfrentó a las potencias de España y Uruguay.

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Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

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