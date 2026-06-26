Cabo Verde hace historia: empata con Arabia Saudita y avanza a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Cabo Verde escribió la noche de este viernes 26 de junio una de las páginas más importantes de su historia futbolística al clasificarse a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras empatar 0-0 con Arabia Saudita en el Houston Stadium, resultado que le permitió terminar segundo del Grupo H, solo por detrás de España.

Con este resultado, la selección africana aseguró su lugar entre las 32 mejores selecciones del mundo que disputarán la primera ronda de eliminación directa del torneo, mientras que Uruguay y Arabia Saudita quedaron eliminadas de la competencia.

Vozinah fue el héroe de la clasificación

El gran protagonista del encuentro fue el arquero Vozinah, quien sostuvo a Cabo Verde en los momentos más complicados del partido con varias intervenciones de alto nivel.

Desde los primeros minutos, Arabia Saudita intentó imponer condiciones y generar peligro sobre el arco rival, pero el guardameta caboverdiano respondió con seguridad en cada aproximación.

La acción más decisiva llegó cuando realizó una espectacular atajada para impedir el gol saudí, una intervención que terminó siendo determinante para conservar el empate que clasificó a su selección a la siguiente ronda.

Cabo Verde también estuvo cerca de ganar

Aunque Arabia Saudita comenzó mejor, Cabo Verde equilibró rápidamente el partido y fue creciendo con el paso de los minutos gracias al trabajo del capitán Ryan Mendes, además de las constantes llegadas de João Paulo, Semedo y Livramento.

En la segunda mitad, el ingreso de Moreira revitalizó el ataque caboverdiano. El delantero estuvo muy cerca de marcar el gol del triunfo tras una buena jugada ofensiva, pero su remate terminó desviándose por muy poco, dejando con vida al conjunto saudí.

Pese a no encontrar el gol, Cabo Verde mostró mayor claridad en ataque y supo administrar el resultado durante los minutos finales para asegurar el histórico boleto.

Arabia Saudita y Uruguay se despiden del Mundial

El empate dejó sin opciones a Arabia Saudita, que necesitaba una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar. El conjunto dirigido por Georgios Donis luchó hasta el final, pero se encontró con una inspirada actuación de Vozinah y no pudo romper el cero.

La eliminación saudí se suma a la de Uruguay, que también quedó fuera de la fase eliminatoria tras finalizar con dos puntos por detrás de España y Cabo Verde en el Grupo H.