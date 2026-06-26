Cabo Verde y Arabia Saudita empatan sin goles en un intenso duelo del Grupo H

Cabo Verde y Arabia Saudita igualaron 0-0 la noche de este viernes 26 de junio en el Houston Stadium, en un partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que ambos equipos protagonizaron un duelo de alta intensidad, pero sin lograr romper el empate.

Desde el pitazo inicial, Arabia Saudita salió con una propuesta ofensiva y generó las primeras aproximaciones al arco rival. Sin embargo, la defensa caboverdiana respondió con firmeza y el guardameta Vozinah comenzó a convertirse en una de las figuras del encuentro.

Con el paso de los minutos, Cabo Verde equilibró las acciones y comenzó a dominar la posesión del balón en el mediocampo. El capitán Ryan Mendes lideró los ataques de su selección, mientras João Paulo, Semedo y Livramento inquietaron constantemente a la defensa saudí.

El partido también estuvo marcado por el juego físico. A los ocho minutos ya se habían mostrado dos tarjetas amarillas: una para Saud Abdulhamid, de Arabia Saudita, y otra para Wagner Pina, de Cabo Verde.

Vozinah fue la gran figura del encuentro

Las mejores oportunidades de gol llegaron principalmente para Cabo Verde. Ryan Mendes estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 13, mientras que Semedo y João Paulo también probaron suerte con remates que pasaron cerca del arco saudí.

Por Arabia Saudita, Salem encabezó los intentos ofensivos, aunque el equipo dirigido por Georgios Donis encontró una y otra vez la resistencia del arquero Vozinah, quien realizó varias intervenciones decisivas.

La atajada más espectacular llegó en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando el guardameta Vozinah evitó el gol saudí con una brillante reacción que permitió a Cabo Verde mantener el empate antes del descanso.

Lesión obligó a modificar a Arabia Saudita

Uno de los momentos más preocupantes del encuentro ocurrió cerca de la media hora de juego, cuando el defensor Hassan Al Tambakti, de Arabia Saudita, sufrió una lesión tras pisar mal durante una jugada, sin contacto con un rival.

El futbolista tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y fue sustituido por Ali Lajami, obligando al técnico saudí a reorganizar su línea defensiva.

Todo se definirá en la segunda mitad

Tras un primer tiempo muy disputado, ambos equipos se marcharon al descanso con empate 0-0, dejando abierta la lucha por los puntos en el Grupo H.

Cabo Verde mostró mayor claridad en ataque y generó las ocasiones más peligrosas, mientras que Arabia Saudita apostó por la velocidad de sus delanteros y las intervenciones de su defensa para mantenerse con vida en un compromiso clave de la fase de grupos del Mundial 2026.