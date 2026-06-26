Panamá completa con éxito la primera etapa de ayuda humanitaria para Venezuela

La solidaridad de los panameños volvió a hacerse presente. La comunidad venezolana residente en Panamá, empresas, instituciones, transportistas, centros comerciales, restaurantes y decenas de voluntarios unieron esfuerzos para completar con éxito la primera etapa de recolección de ayuda humanitaria destinada a Venezuela.

Este sábado 27 de junio el centro de acopio permanecerá cerrado al público mientras el equipo organiza los envíos humanitarios.

Los organizadores informaron este 26 de junio que, en tiempo récord, se logró reunir la totalidad de los insumos solicitados, superando las expectativas iniciales y demostrando el compromiso de la sociedad panameña con quienes atraviesan una de las peores emergencias humanitarias de los últimos años.

Una respuesta que superó todas las expectativas

Desde que se lanzó la convocatoria, la respuesta fue inmediata. Empresas facilitaron recursos y apoyo logístico, mientras que centros comerciales, restaurantes y transportistas pusieron a disposición sus instalaciones y servicios para agilizar la recepción y el traslado de las donaciones.

Cientos de ciudadanos también acudieron al centro de acopio en el Parque Omar para entregar alimentos no perecederos, medicamentos, artículos de higiene, agua potable y otros productos de primera necesidad.

”Cada voluntario que se ha sumado a esta gran cadena de solidaridad ha sido fundamental”, destacaron los organizadores al agradecer el respaldo recibido durante la jornada.

Inicia la fase de clasificación y preparación de los envíos

Con la culminación de la etapa de recolección, comienza ahora una nueva fase del operativo humanitario.

Los equipos de voluntarios trabajarán en la clasificación, organización y empaque de todas las donaciones para garantizar que la ayuda llegue de forma ordenada, segura y eficiente a las comunidades venezolanas más afectadas.