Administrador del Canal lanza fuerte advertencia: ‘No podemos dejárnoslo quitar’

Durante el acto oficial por los diez años de operaciones de las esclusas de Agua Clara y Cocolí, este viernes, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, lanzó una enérgica advertencia ante presiones externas e intereses geopolíticos que buscan interferir en la vía.

”No escapan las voces que reclaman este Canal para otra gente y nosotros no podemos permitir que eso se dé. Aquí hubo sangre, sudor, lágrimas, muertos (...) y este es el patrimonio más grande que tiene el país. Y, repito, no podemos dejárnoslo quitar”, enfatizó Vásquez en su discurso ante docenas de trabajadores de la ruta marítima.

Vásquez enfatizó que la gestión 100 % panameña ha sido un éxito indiscutible frente a los cuestionamientos internacionales; y que tras 85 años de control extranjero, en estos 25 años de administración panameña y una década de ampliación. “... No solo hemos demostrado -a los panameños que dudaban- que lo podíamos hacer mejor, hemos demostrado al mundo que somos superiores a cualquiera. Y por eso, los de afuera, nos envidian”, afirmó Vásquez.

Asimismo, recordó el complejo camino político para lograr la megaobra frente a la disidencia, destacando la contundente ratificación ciudadana que hoy sostiene la economía nacional. ”... En el 2006, cuando salimos al referendum allí peleamos con una situación política (...): la mezquindad del éxito desde el punto de vista político, privaba para que la gente decidiera si votar a favor o en contra de la ampliación. Pero a pesar de todo, ese día, 78% de los que fueron a votar dijeron: queremos ampliar el Canal. Y hoy, en retrospectiva, si nosotros hubiésemos decidido diferente, imaginémonos dónde estuviera este país”.

Esta firme postura coincidió con la conmemoración de la década de las esclusas neopanamax, una infraestructura que ya aporta más del 50 % de los ingresos totales de la ruta y supera los 31,000 tránsitos acumulados.

Del mismo modo, el administrador remarcó el orgullo de la fuerza laboral, el talento, el compromiso y el profesionalismo de los 9,000 panameños que hacen posible cada día las operaciones de una de las rutas marítimas más importante para el comercio global, sorteando un entorno de alta volatilidad global.

”Estos han sido años complicadísimos. Mucha volatilidad, falta de agua, mucha agua, guerras, paz, pandemia, problemas de todo tipo, geopolíticos. Y sobre todo, el Canal de Panamá es lo más importante que tiene este país y lo cuidamos nosotros (...) Estas estructuras sin gente no funcionan. Las hemos pasado más complicadas y menos complicadas, pero siempre y cada uno de los días, hemos cumplido”.

Según cifras oficiales de la ACP, en los primeros ocho meses del Año Fiscal 2026 se registraron 8,593 tránsitos totales, de los cuales el 27.7 % (2,385 de ellos) correspondieron a buques neopanamax, manteniendo un servicio seguro gracias a la recuperación de los lagos Gatún y Alhajuela frente a la pasada crisis climática.

Este desempeño ha sido posible gracias a la recuperación de los niveles de los lagos Gatún y Alhajuela, permitiendo mantener un servicio seguro, eficiente y confiable para el comercio internacional.

Estados Unidos tilda de ‘robusta’ la seguridad del Canal

En una posición que contrasta con el tono de alerta de la administración local, el jefe de Operaciones Navales de la Marina de Estados Unidos, almirante Daryl Caudle, matizó las tensiones internacionales el pasado lunes 22 de junio, durante la XXXII Conferencia Naval Interamericana, en la capital panameña.

Caudle descartó intenciones de reinstalar bases militares —”No hay plan para eso”, afirmó— y respaldó la gestión de seguridad de la ruta, alejándose de las amenazas emitidas en 2025 por el presidente Donald Trump de “retomar” el Canal bajo el argumento de una supuesta influencia de China.

Según publicó la Agencia de Noticias EFE, Caudle declaró de forma contundente: ”No veo una debilidad en la seguridad del Canal de Panamá. De hecho, veo un aparato de seguridad muy robusto aquí. Puedo decir eso, por lo menos para las naves estadounidenses que pasan por aquí (...) nuestras naves sienten que están obteniendo la seguridad que necesitan”.

El argumento de Washington sobre la influencia asiática se basaba en la operación del conglomerado hongkonés CK Hutchison en dos puertos estratégicos cercanos, una concesión de casi 30 años que quedó anulada por un fallo judicial inapelable el pasado 23 de febrero.

Al respecto, Caudle admitió que Estados Unidos busca “asegurar que la influencia de China aquí no fuera algo de lo que necesitáramos preocuparnos” para mantener el libre flujo de sus fuerzas navales “sin una tercera parte como China o cualquiera (otra) que pueda efectivamente influir en ese flujo”.

Esta alianza bilateral en defensa y combate al narcotráfico entre Panamá y Estados Unidos quedó sellada en un memorando de seguridad en 2025 que expande los entrenamientos conjuntos en el país; un acuerdo defendido por el Gobierno de José Raúl Mulino frente a críticas locales de supuesta cesión de soberanía.

Paralelamente, con miras a la sostenibilidad de la ruta que integra hitos como los tránsitos de los buques Cosco Shipping Panama (inaugural), MSC MARIE (récord de 17,640 TEU) y cruceros de Virgin Voyages, la ACP prioriza la estrategia hídrica a largo plazo con el proyecto del lago de río Indio para proteger el negocio marítimo mundial y asegurar el suministro de agua de la población panameña.