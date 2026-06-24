Panamá inicia hoy el proyecto de rediseño de su espacio aéreo con apoyo de CAF

Sobre los temas de seguridad aérea, Bárcenas explicó que uno de los puntos principales del encuentro es la prevención de interferencias ilícitas en la aviación.Aclaró que esta labor no corresponde a funciones policiales, sino a medidas preventivas para evitar situaciones que puedan afectar la operación de las aeronaves y la seguridad de los pasajeros. 'La labor de enlace no es una labor policial, es una labor de prevención de interferencia ilícita en la cabina de pasajeros de las aeronaves, ya sea por el uso de explosivos, armas blancas o armas de fuego que pudiesen afectar la conducción de un vuelo y la seguridad de los pasajeros', explicó.Agregó que las medidas de seguridad cambian conforme evolucionan las amenazas y recordó que algunos controles implementados en la aviación han sido revisados con el tiempo.'Todas estas políticas nacen, eventualmente ya no son necesarias, se evalúan y se establecen nuevas políticas', afirmó.Por su parte, el director regional para la Oficina Sudamérica de la OACI, Luis Fernando Fiallo, señaló que actualmente el sector enfrenta nuevos desafíos relacionados con la ciberseguridad, las nuevas tecnologías y la operación de drones en instalaciones aeroportuarias.'Tenemos retos del sector aeroportuario, como la ciberseguridad, inclusive seguridad. Ahora tenemos tecnologías nuevas como los drones que están causando algunos desafíos en las instalaciones', explicó.Fiallo también mencionó los retos relacionados con el transporte de carga y la cadena vinculada a este proceso, y destacó la importancia de compartir experiencias entre los Estados para avanzar en estándares internacionales. 'Las experiencias de los Estados y las soluciones que ellos plantean son muy importantes porque así se comparten y eso va alimentando los diferentes grupos de trabajo que se crean en el marco de la OACI', señaló.Bárcenas destacó que uno de los retos del sector es mantener un equilibrio entre seguridad y facilitación para los viajeros. Explicó que las medidas deben garantizar la protección de los pasajeros sin generar procesos que dificulten la experiencia en los aeropuertos. 'No es solamente hacer políticas más fuertes con respecto a la seguridad, sino que estas políticas de esa misma manera ayuden y faciliten a los pasajeros para que no sea un tema engorroso viajar o ir a un aeropuerto', señaló.