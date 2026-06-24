Panamá inicia hoy el proyecto de rediseño de su espacio aéreo con apoyo de CAF

Panamá inicia hoy oficialmente el proyecto para rediseñar su espacio aéreo con apoyo de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). El director de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas, informó que este jueves 25 de junio se realizará la primera reunión con el consorcio internacional ganador del acto público para el rediseño del espacio aéreo de Panamá, dando inicio a la etapa de desarrollo del proyecto. Durante este primer encuentro se analizará la propuesta técnica presentada por el contratista y se definirán los primeros pasos de ejecución, incluyendo programas de trabajo, cronogramas e hitos. “Mañana (hoy 25 de junio de 2026) es la primera reunión con el contratista ganador del acto público que hizo la CAF, donde se analizará su propuesta técnica; y es la primera reunión del comienzo de este proyecto”. Así lo adelantó Bárcenas en el marco de la XIV Reunión del Grupo Regional sobre Seguridad de la Aviación y Facilitación (AVSEC/FAL/RG) para las regiones NAR, CAR y SAM, organizado por OACI, CLAC y la AAC, que se celebra en la ciudad de Panamá. El proyecto cuenta con $3 millones provenientes de un fondo no reembolsable de CAF y busca rediseñar el espacio aéreo panameño para mejorar la eficiencia de las operaciones, fortalecer la seguridad operacional y responder a las necesidades futuras de la aviación, detalló.

Consorcio internacional desarrollará la propuesta técnica

Bárcenas indicó que el proyecto de rediseño del espacio aéreo de Panamá fue adjudicado a un consorcio brasileño-canadiense-europeo. “Son expertos de varios países que se unieron para proveer esta solución”, señaló Bárcenas. El funcionario explicó que durante la primera reunión se revisará el alcance de los trabajos comprometidos por el consorcio y se establecerá la hoja de ruta del proyecto. La estimación de la Autoridad Aeronáutica Civil es que el proceso tome entre 24 y 36 meses, periodo en el que se espera contar con una nueva estructura del espacio aéreo definida mediante un trabajo coordinado entre el contratista y los equipos técnicos de Panamá. “Esperamos que en los próximos 24 o 36 meses podamos tener un espacio aéreo rediseñado con propuestas consensuadas, propuestas por el contratista y consensuadas con la autoridad o inclusive mejoradas con nuestro equipo de trabajo”, afirmó.

Concesión de aeropuertos regionales

Bárcenas también se refirió al proceso de concesión de los aeropuertos regionales panameños y explicó que la junta directiva de Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. (AITSA) evalúa otorgar bajo el modelo de concesión las primeras terminales del interior del país. Indicó que tiene conocimiento de que se ha avanzado en el modelo de negocio que sería utilizado para una posible licitación internacional, aunque aclaró que no cuenta con una fecha definida. “Tengo entendido que ya se había avanzado significativamente en el modelo de negocio a licitar, porque entiendo que va a ser una licitación internacional sobre esto”, manifestó. Según explicó, las primeras terminales consideradas dentro de este modelo serían: el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, en Río Hato, provincia de Coclé; y el Aeropuerto Internacional Enrique Malek, en David, provincia de Chiriquí. “Yo creo que esto sería de gran beneficio para estas terminales aéreas de tener más exposición a nivel internacional”, indicó. El director de la AAC señaló que, según la información que maneja, inicialmente se contemplaría una sola licitación, aunque precisó que los detalles corresponden al Aeropuerto Internacional de Tocumen. “Es un proyecto que lleva el Aeropuerto Internacional de Tocumen como empresa sociedad anónima del Estado, y los detalles ya les tocaría a ellos darlos”, dijo. Bárcenas consideró que este modelo podría contribuir a buscar nuevas aerolíneas para operar en estas terminales. “Definitivamente esa es la intención y nosotros lo vemos con muy buenos ojos de que daría una exposición internacional en busca de nuevas aerolíneas que operen estas terminales”, afirmó.

El futuro de Albrook, sujeto al proyecto del ferrocarril

Al ser consultado sobre la continuidad o el traslado del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, ubicado en Albrook, Bárcenas indicó que la AAC no ha recibido comunicaciones oficiales con cronogramas específicos. El funcionario vinculó el futuro de la terminal con los planes de infraestructura del nuevo sistema de transporte. “Hay planes con el nuevo ferrocarril, no hemos tenido comunicaciones oficiales sobre cuándo sería este traslado, pero a medida que esa información se vaya desarrollando, pues la haremos saber”, concluyó.

La reunión sobre seguridad de la aviación y facilitación

La XIV Reunión del Grupo Regional sobre Seguridad de la Aviación y Facilitación (AVSEC/FAL/RG) para las regiones NAR, CAR y SAM, que se realizó por primera vez en Panamá -este miércoles 24 de junio- reunió a 25 delegaciones de América Latina y Norteamérica, para analizar temas comunes de la aviación. “Es un foro muy importante porque hay pocas veces que a nivel de la región se reúnen las regiones de NAM, CAR y SAM, que abarcan básicamente todo el territorio del continente americano”, indicó Bárcenas. Durante la reunión se analizan situaciones del sector, propuestas y aspectos relacionados con los planes regulatorios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) hacia 2050. Bárcenas señaló que uno de los objetivos es avanzar en una mayor coordinación regional. “No es solamente que cada país haga lo que estima, sino que como región tengamos el mismo equipo”, manifestó.

Seguridad aeroportuaria enfrenta nuevos retos

Sobre los temas de seguridad aérea, Bárcenas explicó que uno de los puntos principales del encuentro es la prevención de interferencias ilícitas en la aviación. Aclaró que esta labor no corresponde a funciones policiales, sino a medidas preventivas para evitar situaciones que puedan afectar la operación de las aeronaves y la seguridad de los pasajeros. “La labor de enlace no es una labor policial, es una labor de prevención de interferencia ilícita en la cabina de pasajeros de las aeronaves, ya sea por el uso de explosivos, armas blancas o armas de fuego que pudiesen afectar la conducción de un vuelo y la seguridad de los pasajeros”, explicó. Agregó que las medidas de seguridad cambian conforme evolucionan las amenazas y recordó que algunos controles implementados en la aviación han sido revisados con el tiempo. “Todas estas políticas nacen, eventualmente ya no son necesarias, se evalúan y se establecen nuevas políticas”, afirmó. Por su parte, el director regional para la Oficina Sudamérica de la OACI, Luis Fernando Fiallo, señaló que actualmente el sector enfrenta nuevos desafíos relacionados con la ciberseguridad, las nuevas tecnologías y la operación de drones en instalaciones aeroportuarias. “Tenemos retos del sector aeroportuario, como la ciberseguridad, inclusive seguridad. Ahora tenemos tecnologías nuevas como los drones que están causando algunos desafíos en las instalaciones”, explicó. Fiallo también mencionó los retos relacionados con el transporte de carga y la cadena vinculada a este proceso, y destacó la importancia de compartir experiencias entre los Estados para avanzar en estándares internacionales. “Las experiencias de los Estados y las soluciones que ellos plantean son muy importantes porque así se comparten y eso va alimentando los diferentes grupos de trabajo que se crean en el marco de la OACI”, señaló. Bárcenas destacó que uno de los retos del sector es mantener un equilibrio entre seguridad y facilitación para los viajeros. Explicó que las medidas deben garantizar la protección de los pasajeros sin generar procesos que dificulten la experiencia en los aeropuertos. “No es solamente hacer políticas más fuertes con respecto a la seguridad, sino que estas políticas de esa misma manera ayuden y faciliten a los pasajeros para que no sea un tema engorroso viajar o ir a un aeropuerto”, señaló.

OACI destaca avances en cumplimiento de normas

El director de la Oficina Regional de la OACI para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACC), Christopher Barks, indicó que la reunión funciona como un espacio para intercambiar experiencias y avanzar en temas de seguridad de la aviación y facilitación. “Estamos aquí para aprender uno del otro, para compartir lecciones aprendidas, para avanzar en temas de seguridad de la aviación y de facilitación”, expresó. Barks señaló que uno de los avances de la región está relacionado con un mayor cumplimiento de los estándares y prácticas recomendadas por la OACI. Explicó que auditorías anteriores identificaron algunos incumplimientos que actualmente están siendo atendidos por los Estados. “Habían algunas auditorías en el pasado donde habían incumplimientos y esos se están abordando y más y más los Estados de nuestra región están cumpliendo con todas las normas de OACI”, indicó. Entre los aspectos mencionados están los filtros de seguridad en aeropuertos, la capacitación y calificación de inspectores, y la supervisión que realizan las autoridades sobre los aeropuertos y las organizaciones encargadas de aplicar las medidas de seguridad.

Luis Fernando Fiallo director regional para la Oficina Sudamérica de la OACI Tenemos retos del sector aeroportuario, como la ciberseguridad, inclusive seguridad. Ahora tenemos tecnologías nuevas como los drones que están causando algunos desafíos en las instalaciones”

Rafael Bárcenas director de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) Mañana (hoy 25 de junio de 2026) es la primera reunión con el contratista ganador del acto público que hizo la CAF, donde se analizará su propuesta técnica; y es la primera reunión del comienzo de este proyecto”,