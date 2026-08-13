Sismo de 5,5 sacude El Salvador, Honduras y Nicaragua

Un sismo de magnitud 5,5 sacudió la noche del miércoles 12 de agosto a El Salvador, Honduras y Nicaragua, generando momentos de temor entre la población, aunque hasta el momento no se reportan víctimas ni daños en infraestructuras.

Según informó la AFP, el movimiento telúrico se registró aproximadamente a las 6:30 p.m. hora local y tuvo su epicentro frente a las costas del océano Pacífico, en el departamento de Usulután, a unos 160 kilómetros al sur de San Salvador. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó la profundidad del sismo en 56,8 kilómetros.

Uno de los principales temores tras un movimiento de estas características era la posibilidad de que se generara un tsunami. No obstante, las autoridades salvadoreñas informaron que no existía amenaza de tsunami para el país, según la AFP.

El temblor también fue percibido en sectores de Honduras y Nicaragua. Las autoridades de Protección Civil de los tres países realizaron verificaciones y, de acuerdo con AFP, no reportaron víctimas ni daños en infraestructuras, aunque el movimiento provocó preocupación entre los pobladores.