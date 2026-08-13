Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 13 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica condiciones propias de la temporada lluviosa para este jueves, debido a una atmósfera condicionalmente inestable asociada a la vaguada monzónica, sistemas de bajas presiones y el ingreso de la onda tropical número 33 de la temporada.
Durante la mañana, en la vertiente Caribe se esperan cielos nublados y lluvias ligeras intermitentes en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé, norte de Veraguas, Costa Abajo de Colón y Bocas del Toro.
En el Pacífico, se prevén cielos parcialmente nublados, con lluvias ligeras y aisladas sobre las cordilleras de Panamá Oeste, el golfo de Panamá, el sur de Azuero y Veraguas, así como en las tierras altas de Chiriquí.
Para la tarde y noche, las condiciones serán más inestables. En el Caribe se esperan lluvias intermitentes, aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.
En tanto, en el Pacífico se pronostican aguaceros aislados con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Panamá Norte, Panamá Oeste y Panamá Este, el golfo de Panamá y Darién, además del sur de Veraguas y Azuero y sectores de Chiriquí.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 °C y 26 °C, mientras que las máximas estarán entre 28 °C y 33 °C.
Asimismo, se esperan índices de radiación UV-B altos y muy altos durante la mañana y la tarde en ambas vertientes, por lo que se recomienda tomar medidas de protección frente a la exposición solar.
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