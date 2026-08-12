‘Ha habido mucho ruido en el tema de las computadoras’: Molinar tras renunciar

El ‘ruido’ de la licitación de las computadoras, provocó que la hasta ayer, Lucy Molinar, abandonara el cargo de ministra de Educación.
Así lo confirmó Molinar “ha habido mucho ruido en algunos temas, particularmente en el tema de las computadoras y yo prefiero hacer un paso a un lado para que se investigue bien y se aclare todo” dijo Molinar ayer en una conferencia de prensa en Cárdenas, sede del Ministerio de Educación (Meduca).
El anuncio de su renuncia se dio posterior a que se reuniera ayer, desde las 7 de la mañana con su equipo más cercano en el ministerio y de ausentarse, el martes, a participar del Consejo de Gabinete.
Además, de que su viceministro administrativo, Roberto Sevillano Chin también renunció a su puesto, lo que se conoció extraoficialmente este martes, mucho antes de la dimisión de la titular educativa.
Según las palabras de la hoy exministra su renuncia es “para facilitar que los procesos se den” y añadió que pidió al Ministerio Público una investigación al respecto al tema de estas contrataciones.
Fueron 25 meses en los que se dedicó “todo nuestro esfuerzo para un cambio positivo en la educación del país” y Panamá pasó de ser el que pagaba más caro el internet en las escuelas al de mejor tarifa en el mundo”.
“Creamos procesos y Panamá tiene información sólida sobre la cual tomar decisiones educativas”, describió Molinar su gestión, de la que se sentía orgullosa porque asegura que se iniciaron procesos para transformar el sistema educativo en materia curricular.
“Creamos un equipo nacional de capacitación docente, un programa entrepares que es noticia a nivel internacional, hemos recuperado infraestructura y para cerrar la brecha tecnológica hemos desarrollado una serie de proyectos, convocamos una licitación de computadoras que ha generado mucha controversia y he solicitado al Ministerio Público una investigación para que se despejen los ruidos”, manifestó Molinar.
La noticia fue recibida con beneplácito por los gremios de docentes, entre estos por Diógenes Sánchez, de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) .
“Es una ganancia para el país, en virtud de que no conoce el funcionamiento interno del Ministerio de Educación, realizaba acciones de manera arbitraria y chocaba con normas y leyes que tenía que cumplir”.
Sánchez solicitó al gobierno que se coloque en el puesto a un funcionario que conozca el sistema.
El profesor mencionó que durante la administración Molinar se estaban adquiriendo laptops sin priorizar problemas de infraestructura escolar o erradicar las escuelas rancho.
“La verdad y la mentira no tienen espacio en el mismo lugar, la verdad siempre sale y quedo libre para poner las denuncias que corresponden. Ha habido mucha desinformación malintencionada, pero jamás me he detenido a entrar al debate porque la verdad tiene valor propio y sale” fueron las palabras de Molinar en su conferencia.
Sevillano fue el segundo viceministro removido del cargo, toda vez que al menos desde febrero la viceministra de infraestructura, Delia Herrera tampoco estaba ejerciendo su cargo pero mantenía el sueldo de los $6,000 aunque labora desde un puesto regional.
De manera extraoficial se menciona que la renuncia de Sevillano tendría que ver con un trámite del proceso adquisitivo de las computadoras. La Estrella de Panamá intentó conocer su versión pero no contestó
El Ministerio de Educación mantiene dos licitaciones publicadas en el portal de Panamá Compra por el tema que según Molinar ha generado ruidos.
Una contratada por $4.4 millones a favor de GBM para entregar las licencias Microsoft M365, mientras que los computadores portatiles por $268 millones para los alumnos quedó desierta desde el mes de abril.
Otra del mes de enero de 54000 equipos de computación para docentes con sus licencias por $28,4 millones contratada a IS Group
En su último día en el cargo, Molinar dijo que se retira con la satisfacción de dejarle al país un proceso estructurado educativo”.
Entre las acciones clave, el ministerio detalló la entrega de 62 centros y proyectos educativos, mientras se mantienen más de 130 en ejecución, con una inversión de $542 millones.
También el inicio del proceso de investigación y denuncia de las personas inscritas en el registro de elegibles como maestros, con títulos falsos lo que ha conllevado a la formalización de denuncias de 701 funcionarios, la conectividad educativa con 3,102 centros educativos con internet lo que beneficia a más de 800 mil estudiantes, el impulso a la transformación curricular, entre otros logros descritos en una nota de prensa institucional.
Molinar, de profesión periodista ocupaba por segunda vez el puesto de titular del Meduca, la primera bajo la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009 - 2014). Entre los asuntos que generaron cuestionamientos en la cartera figura la separación de docentes por manifestarse contra la ley que reformó el sistema de pensiones públicas.
También la poca ejecución presupuestaria del ministerio con el mayor presupuesto, que según el Ministerio de Economía y Finanzas era de una tasa de 10.9%, para un total de 1,500 millones en inversión.
“En este momento, lo prioritario es garantizar la continuidad de las políticas públicas, especialmente frente a la crisis que atraviesa la educación en el país”, comentó Nivia Rossana Castrellón, especialista en el sector educativo.
Mientras que desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada su presidente Gabriel Diez señaló que para tener educación de calidad se requiere cambios y actualizaciones tanto en educadores como en lo que se enseña.
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