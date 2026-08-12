‘Ha habido mucho ruido en el tema de las computadoras’: Molinar tras renunciar

El ‘ruido’ de la licitación de las computadoras, provocó que la hasta ayer, Lucy Molinar, abandonara el cargo de ministra de Educación.

Así lo confirmó Molinar “ha habido mucho ruido en algunos temas, particularmente en el tema de las computadoras y yo prefiero hacer un paso a un lado para que se investigue bien y se aclare todo” dijo Molinar ayer en una conferencia de prensa en Cárdenas, sede del Ministerio de Educación (Meduca).

El anuncio de su renuncia se dio posterior a que se reuniera ayer, desde las 7 de la mañana con su equipo más cercano en el ministerio y de ausentarse, el martes, a participar del Consejo de Gabinete.

Además, de que su viceministro administrativo, Roberto Sevillano Chin también renunció a su puesto, lo que se conoció extraoficialmente este martes, mucho antes de la dimisión de la titular educativa.

Según las palabras de la hoy exministra su renuncia es “para facilitar que los procesos se den” y añadió que pidió al Ministerio Público una investigación al respecto al tema de estas contrataciones.

Fueron 25 meses en los que se dedicó “todo nuestro esfuerzo para un cambio positivo en la educación del país” y Panamá pasó de ser el que pagaba más caro el internet en las escuelas al de mejor tarifa en el mundo”.

“Creamos procesos y Panamá tiene información sólida sobre la cual tomar decisiones educativas”, describió Molinar su gestión, de la que se sentía orgullosa porque asegura que se iniciaron procesos para transformar el sistema educativo en materia curricular.

“Creamos un equipo nacional de capacitación docente, un programa entrepares que es noticia a nivel internacional, hemos recuperado infraestructura y para cerrar la brecha tecnológica hemos desarrollado una serie de proyectos, convocamos una licitación de computadoras que ha generado mucha controversia y he solicitado al Ministerio Público una investigación para que se despejen los ruidos”, manifestó Molinar.

La noticia fue recibida con beneplácito por los gremios de docentes, entre estos por Diógenes Sánchez, de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) .

“Es una ganancia para el país, en virtud de que no conoce el funcionamiento interno del Ministerio de Educación, realizaba acciones de manera arbitraria y chocaba con normas y leyes que tenía que cumplir”.

Sánchez solicitó al gobierno que se coloque en el puesto a un funcionario que conozca el sistema.

El profesor mencionó que durante la administración Molinar se estaban adquiriendo laptops sin priorizar problemas de infraestructura escolar o erradicar las escuelas rancho.

“La verdad y la mentira no tienen espacio en el mismo lugar, la verdad siempre sale y quedo libre para poner las denuncias que corresponden. Ha habido mucha desinformación malintencionada, pero jamás me he detenido a entrar al debate porque la verdad tiene valor propio y sale” fueron las palabras de Molinar en su conferencia.