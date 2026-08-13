Nuevas edificaciones aumentan 93.9% en el primer trimestre de 2026

El número de nuevas edificaciones casi se duplicó en el primer trimestre de 2026 en los cinco distritos incluidos en el Censo de Construcción de Edificaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Entre enero y marzo se contabilizaron 2,404 nuevas obras, frente a 1,240 en igual período de 2025, un aumento de 1,164 edificaciones o 93.9%.

La comparación corresponde al primer trimestre de 2026 frente al primer trimestre de 2025, por lo que no representa el comportamiento de todo el año.

El fuerte aumento en el número de obras contrasta con un crecimiento más moderado de la superficie. El área de las nuevas edificaciones pasó de 155,367 m² a 176,463 m², un incremento de 21,096 m² o 13.6%.

La diferencia entre ambos indicadores es relevante: mientras el número de nuevas obras aumentó 93.9%, la superficie asociada a ellas creció 13.6%, lo que permite inferir una menor superficie promedio por nueva edificación durante el primer trimestre de 2026.

El mayor cambio territorial se produjo en La Chorrera, que pasó de 182 nuevas edificaciones en el primer trimestre de 2025 a 1,234 en 2026. Con ello concentró el 51.3% de las nuevas obras registradas en los cinco distritos. Arraiján también avanzó, de 135 a 329 edificaciones; Panamá pasó de 850 a 783; Colón disminuyó de 41 a 39 y San Miguelito de 32 a 19.

La distribución cambió de manera significativa. La Chorrera pasó de representar aproximadamente 14.7% de las nuevas obras en 2025 a 51.3% en 2026, mientras Panamá redujo su participación de 68.5% a 32.6%.

El resultado muestra un mayor peso de La Chorrera y Arraiján, ambos distritos de Panamá Oeste, dentro del mapa de las nuevas construcciones. Sin embargo, Panamá conserva el liderazgo cuando se mide la superficie. De los 176,463 m² correspondientes a nuevas edificaciones, 85,372 m² se concentraron en Panamá; La Chorrera, con 59,239 m²; Arraiján, con 25,061 m²; Colón, con 3,699 m²; y San Miguelito, con 3,092 m².

La Chorrera registró un aumento de 105.6% en su superficie de nuevas construcciones, al pasar de 28,809 a 59,239 m². Arraiján creció 95.4%, de 12,825 a 25,061 m². Panamá, en cambio, disminuyó 15.5%, de 101,072 a 85,372 m². Así, La Chorrera y Arraiján no superan a Panamá en metraje, pero sí presentan el mayor dinamismo interanual.

Por su parte, los destinos de las edificaciones ayudan a explicar parte del comportamiento de Panamá Oeste. En Arraiján, la vivienda individual aumentó 92.4% y los comercios 74.8%. En La Chorrera, la vivienda individual creció 234.5%, mientras la categoría otros aumentó 136.2%.

En Panamá, el comportamiento fue más diversificado. Entre los destinos con mayores aumentos estuvieron hospitales y clínicas, con 244.0%, y edificios de apartamentos, con 6.8%.

En Colón, las mayores variaciones correspondieron a vivienda individual, con 251.1%, y centros religiosos, con 550.9%. San Miguelito mostró reducciones en la mayoría de los tipos de edificaciones, salvo vivienda individual y otros, que registraron una ligera contribución positiva.

Los datos sugieren que la vivienda individual tiene un peso importante en el aumento de las nuevas edificaciones de La Chorrera y Arraiján. En los cinco distritos, el área total edificada pasó de 470,325 m² en el primer trimestre de 2025 a 480,169 m² en igual período de 2026, un aumento de 9,844 m² o 2.1%.