‘Nuevo sheriff’, nueva Doctrina Monroe, el mensaje de Pete Hegseth en Panamá

Desde una nueva interpretación de la Doctrina Monroe y lucha contra el narcotráfico, a personas transgénero en el ejército, marxismo y el Canal de Panamá, el discurso del secretario de Guerra Pete Hegseth este miércoles en Panamá mezcló retórica política con la visión de Estados Unidos para el continente americano. “Bajo el liderazgo fuerte, claro y visionario del presidente Trump, seguimos el Corolario Trump a la Doctrina Monroe. Defenderemos nuestro hemisferio de amenazas externas a nuestra soberanía nacional, desde narcoterrorismo a actores extranjeros malignos. Le negaremos a nuestros adversarios la habilidad de posicionar fuerzas o amenazar en nuestro hemisferio”, declaró Hegseth durante el cierre del Foro de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C) celebrado en el Hotel Hilton. Durante la administración del presidente Donald Trump, los acercamientos con América Latina en temas de seguridad han circulado alrededor de tres ejes principales: lucha contra el narcotráfico, migración y la “influencia maligna” de China.

Panamá

En el caso de Panamá, esto se ha traducido en un memorando de entendimiento firmado entre ambos países y una mayor presencia militar estadounidense en Panamá so pretexto de garantizar la seguridad del Canal. Este memorando ocasionó que se presentaran múltiples demandas de inconstitucionalidad por presuntamente violar el Tratado de Neutralidad y señalamientos contra el presidente José Raúl Mulino acusándolo de comprometer la soberanía nacional. El mandatario panameño, en el contexto de la coalición de países uniendo fuerzas para combatir el narcotráfico, se refirió a la soberanía nacional. “Quiero ser claro, esta coalición no representa ninguna amenaza a la soberanía nacional de ninguno de nuestros países, así como tampoco el trabajo conjunto con el ejército colombiano, el salvadoreño, norteamericano o el dominicano. Lo que representa una clara amenaza a la soberanía nacional es el narcotráfico. Es ese cáncer que se ramifica por toda la sociedad llevando drogas a las escuelas y mientras se llenan los bolsillos, los traficantes le dañan la vida a los hijos y nietos de nuestras patrias”, declaró Mulino. “Amenaza a la soberanía son las pandillas que penetran en barrios y sectores de las ciudades, disputando no solo territorios, sino el monopolio de la fuerza que le pertenece por definición a los Estados”, acotó. Durante los últimos días se ha llevado a cabo la Operación Panamax 2026, en la que participan militares de 21 países distintos probando las capacidades de protección del Canal de Panamá y la respuesta a distintas amenazas. “El enemigo del Canal es el narcotráfico, no más nada”, resaltó Mulino. “Esta posición que es estratégica para el comercio mundial, también lo es para las organizaciones delictivas internacionales. Somos un punto neurálgico para que la producción pueda llegar a los grandes mercados de consumo. Aquí queda parte de esa droga que es utilizada para pagar los servicios ilegales a las pandillas por su cooperación. Y esa droga va a las calles, es vendida, recoge dinero en efectivo para sostener las pandillas”, lamentó.

Objetivos

Hegseth planteó que Estados Unidos no busca “ni dominación, ni dependencia”, sino alianzas genuinas con los socios latinoamericanos. Destacó particularmente la Operación Lanza del Sur, lanzada el año pasado, que asegura ha resultado en una disminución significativa del movimiento de drogas en el hemisferio. Esta operación fue el preludio a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, enfocándose en destruir embarcaciones que de acuerdo a Estados Unidos eran utilizadas por narcocriminales en el Caribe venezolano. Este mes, se abandonó el nombre de Operación Lanza del Sur, transicionando a una Fuerza de Trabajo Conjunta del Hemisferio Occidental, integrando a las naciones miembro de la coalición anticarteles A3C, incluyendo a Panamá. La próxima reunión de la coalición está agendada para noviembre, en Florida, dónde se espera definir el plan de acción concreto.

“Nuevo sheriff”