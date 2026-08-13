Irán afirma controlar el estrecho de Ormuz, mientras Trump asegura mantener el dominio

Irán aseguró este jueves que mantiene bajo su control el estrecho de Ormuz, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos y de las versiones contrapuestas sobre quién domina esta estratégica ruta marítima.

Hosein Taeb, jefe de la fuerza paramilitar Basij, de acuerdo con declaraciones difundidas por la televisión estatal iraní y citadas por AFP, afirmó que el estrecho se encuentra actualmente bajo la “gestión y control” de la República Islámica y sostuvo que el país continúa sus operaciones con seguridad.

La declaración contradice al presidente estadounidense Donald Trump, quien un día antes afirmó que las fuerzas de Estados Unidos tienen el “control total” del estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense ya había insistido el martes en que Estados Unidos controla completamente la vía marítima. “Ellos no tienen el control. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro”, afirmó, según recogió AFP. En Truth Social, señaló que Washington mantendrá ese dominio y describió el bloqueo naval estadounidense como un “muro de acero” .