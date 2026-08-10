Aprehenden por enriquecimiento injustificado al exdirector de la DGI, Publio De Gracia

Este lunes fue aprehendido el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, por un caso de presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales de más de 724 mil dólares entre el período 2019 y 2024. Se espera que la audiencia para la legalización de la aprehensión, la imputación de cargas y el otorgamiento de medidas cautelares se lleve a cabo este martes 11 de agosto en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA). La aprehensión se llevó a cabo dentro de la Operación Cuestor, en la que el Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional también aprehendieron tres bienes inmuebles, seis vehículos de alta gama como carros Prado, Lexus, BMW, y cuatro cuentas bancarias. Los operativos se llevaron a cabo en Panamá y Panamá Oeste. También fue aprehendida una mujer, quien se pudo conocer es la pareja sentimental del exdirector de la DGI. “La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley,” señaló la institución a través de un comunicado oficial luego de efectuarse la aprehensión.

En la mira

De Gracia ha estado bajo un fuerte escrutinio durante la actual administración gubernamental. En mayo de este año, la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas ordenaron cautelar unos 18 millones de dólares en bienes a exfuncionarios, entre ellos Publio De Gracia. De esos 18 millones, 16.3 millones serían entre bienes inmuebles, cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo, cajillas de seguridad, vehículos, naves y aeronaves del exdirector de la DGI. “No tengo esa propiedad, esa cantidad ni en sueños,” expresó De Gracia a La Estrella de Panamá en mayo luego que se anunciaran la cautelación y secuestro de bienes. Negó también ser propietario de aeronaves y resaltó que fue transparente con su patrimonio antes de asumir el cargo y después de dejarlo. En ese caso, las autoridades apuntaban a una auditoría relacionada a la empresa constructora FCC, con la que la DGI pactó un acuerdo tributario durante la gestión de De Gracia que terminó con la presunta exoneración de 16.3 millones de dólares en concepto de Impuesto Sobre la Renta y Complementario entre 2013 y 2015. De Gracia respondió que no se trataba de una exoneración, sino de un acuerdo de pago. “Espero que no sea político”, manifestó en su momento el exdirector de la DGI. Recordó que durante su gestión tomó decisiones tributarias que afectaron intereses económicos y que muchas veces tuvo que “decir que no” a solicitudes de distintos sectores. “Sabemos que muchas veces existen estos elementos. Algunas personas no gustan de mí antes y después del cargo”, comentó. La propia DGI ha estado en el foco de atención con la Operación Pandora, en la que se han imputado a 21 personas y el Ministerio Público considera que la cifra podría elevarse hasta 50. Se trata de una investigación, sin relación a la actual aprehensión de De Gracia, en la que varios exfuncionarios de la DGI han sido imputados por presuntamente manipular información de la plataforma e-tax, generando créditos fiscales ilegítimos y una lesión patrimonial estimada en más de 40 millones de dólares. De Gracia se refirió al caso a través de un comunicado, en el que aseguró mantenerse a disposición de las autoridades y detalló cómo recibieron las primeras denuncias en 2022 y procedieron a realizar una auditoría interna, frenaron trámites robustecieron los controles y presentaron la denuncia formal ante las autoridades competentes.

Reacción

El diputado Jhonathan Vega, de la Coalición Vamos, utilizó su tiempo en el período de incidencias del pleno de la Asamblea Nacional para referirse a la aprehensión de De Gracia. “Hoy Publio de Gracia está aprehendido dentro de una investigación por supuesto enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, relacionadas con una posible lesión patrimonial de más de 700 mil dólares. Nosotros cuestionamos inclusive los incentivos que fueron más de 100 mil dólares que se le dio a este señor. Se advirtió que, aunque fueran legales, estos pagos eran moralmente cuestionables y representaban un privilegio”, declaró Vega. “Hoy reflexiono que el servicio no puede ser una oportunidad para acumular privilegio y delinquir para los funcionarios públicos. Todos los panameños exigimos transparencia y justicia, porque no es justo que mientras el pueblo allá afuera está trabajando, ganándose el real honradamente, sudando la bota gorda, venga un bellaco y se aproveche de su privilegio para seguir lucrando con el Estado, mientras las personas están trabajando fuerte, duro, para llevarle un sustento a sus hogares”, concluyó. El Ministerio Público tiene 24 horas para solicitar al Órgano Judicial la audiencia de control de garantías del exdirector, luego de lo que la oficina judicial determinará la hora en que se llevará a cabo. Se prevé que las audiencias de legalización de la aprehensión, imputación de cargos y decreto de medidas cautelares se realice este martes.