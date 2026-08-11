Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 11 de agosto

El pronóstico del tiempo para este martes 11 de agosto de 2026 anticipa lluvias aisladas, aguaceros con actividad eléctrica y temperaturas de hasta 35 °C en varias zonas de Panamá, de acuerdo con la Dirección de Meteorología del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En la vertiente del Caribe, se esperan nublados ocasionales que podrían generar lluvias aisladas desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón durante el día. En el resto de esta vertiente predominará el cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias aisladas durante la noche.

Para la vertiente del Pacífico, se prevé cielo despejado a parcialmente nublado durante gran parte del día. Sin embargo, durante la tarde podrían registrarse aguaceros aislados y actividad eléctrica ocasional en sectores de Chiriquí, Veraguas y Darién.

También se esperan intervalos nubosos con posibilidad de lluvias aisladas y esporádicas en la Región Metropolitana, sectores de Panamá Oeste y áreas montañosas de la península de Azuero.Durante la noche, los aguaceros aislados con actividad eléctrica podrían concentrarse en sectores marítimos y en Darién.

Las temperaturas mínimas estarán entre 13 °C y 18 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 22 °C y 27 °C. En horas de mayor calor, las temperaturas máximas alcanzarán entre 22 °C y 26 °C en la Cordillera Central y entre 29 °C y 35 °C en el resto del territorio nacional.

Otro factor a tomar en cuenta este martes será la radiación ultravioleta. Los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 09 y 11, considerados niveles de riesgo muy alto y extremo en el país.