Aumenta a 132 la cifra de fallecidos por terremoto en Colombia

La cifra de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto aumentó a 132, mientras cientos de personas permanecen heridas y continúan las labores de búsqueda y rescate.

El fuerte movimiento telúrico se registró a las 7:34 a.m. y provocó daños de consideración en varias zonas del país. Una parte importante de las víctimas se concentra en el área metropolitana de Pereira, mientras que en Cali también se reportaron graves afectaciones y personas desaparecidas.

Según el Servicio Geológico Colombiano, hasta las 6:30 p.m. del lunes se habían registrado 47 réplicas, la más fuerte de magnitud 4,8. Las autoridades advirtieron que es probable que continúen ocurriendo nuevos movimientos durante las próximas horas.

Según dio a conocer EL PAÍS, el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales reportó 132 personas fallecidas y más de 570 heridos. El terremoto ha dejado al menos 86 edificios colapsados y seis aeropuertos con sus operaciones suspendidas, mientras los equipos de emergencia continúan atendiendo las zonas más afectadas.

En Pereira, una de las ciudades con mayor impacto, se contabilizan 60 fallecidos. Además, 16 personas permanecen atrapadas en el Megacable, el sistema de transporte por teleférico de la ciudad, donde continúan las labores de rescate, ya que las estructuras del mismo sufrieron daños.