Marelissa Him comparte su lucha contra el cáncer de mama etapa 3

La presentadora de televisión panameña Marelissa Him reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 3, una noticia que compartió públicamente el pasado lunes 10 de agosto, mientras atraviesa un nuevo proceso relacionado con su salud.

Him, reconocida por su trayectoria en la televisión panameña, dio a conocer su diagnóstico a través de un video publicado en su canal de YouTube, acompañado de un mensaje en sus redes sociales, donde habló sobre el momento que está viviendo y cómo enfrenta esta nueva etapa de su vida.

La presentadora contó que todo surgió a raíz de una propuesta para participar en Beast Games, el reality show del reconocido creador de contenido estadounidense MrBeast. Como parte del proceso para participar en el programa, Him debía presentar un certificado de buena salud, por lo que tuvo que someterse a una serie de exámenes médicos.

Fue durante estos estudios cuando surgieron las primeras señales de alerta. Him también notó una pequeña bolita en uno de sus senos, lo que la llevó a realizarse otros exámenes y, posteriormente, a conocer su diagnóstico de cáncer de mama.

Him decidió hacer pública la situación y compartir parte de su experiencia con sus seguidores, en un mensaje en el que habló de los retos que representa afrontar la enfermedad y de la nueva etapa que comienza en su vida.

La noticia provocó numerosas muestras de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores, colegas y figuras públicas, quienes le han enviado mensajes de ánimo tras conocer su diagnóstico.

La presentadora, quien ha desarrollado una extensa trayectoria en los medios de comunicación panameños, continúa ahora enfrentando este proceso y las etapas correspondientes a su tratamiento, mientras comparte públicamente parte de su experiencia.