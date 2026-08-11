Rescate en Cali: madre y bebé sobreviven al terremoto

En medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia, una madre y su bebé de seis meses fueron rescatados con vida de entre los escombros de un edificio colapsado en el barrio Ciudad Capri, al sur de Cali.

El rescate se produjo después de varias horas de labores de búsqueda realizadas por bomberos, paramédicos y equipos especializados, en uno de los sectores afectados por el fuerte movimiento telúrico.

Según informó el medio El Tiempo, el menor fue extraído primero de los restos de la estructura y posteriormente su madre, mientras los organismos de emergencia continuaban retirando los escombros para acceder a otras posibles víctimas.

El bebé presentó algunas pequeñas laceraciones, pero se encontraba estable y fue atendido por paramédicos tras ser sacado del lugar. El rescate generó momentos de emoción entre los voluntarios y socorristas que se encontraban en la zona. Junto a la madre y el bebé, otras siete personas habían sido rescatadas con vida.

El terremoto, registrado durante la mañana del lunes 10 de agosto, dejó víctimas mortales, cientos de heridos y daños estructurales en diferentes zonas de Colombia.

Las labores de búsqueda y rescate continúan en Cali y otras áreas afectadas mientras las autoridades evalúan la magnitud de los daños.